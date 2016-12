Насилието с Merry Christmas след победата на Тръмп…

24 Декември 2016

С молив из световния печат

Куриози в щатските университети след изборите



Доналд Тръмп. Снимка: официален сайт

• Професорката от Orange Coast College Олга Перес Стейбъл Кокс нарекла избирането на „белия националист” Доналд Тръмп и „хомофоба” Майк Пенс „очевиден терористичен акт срещу представителите на малцинствата”.

• Администрацията на Университета на щат Орегон стартира през зимата нов курс, наречен „Борбата на афроамериканците за своите права и свободи в епохата на диктатурата на белия националист Тръмп”.

• Администрацията на Университета на щат Колорадо през пролетта на 2017 г. открива курс „Проблемите на “белотата”: как да се води борбата за расова справедливост”. В серия лекции щели да бъдат разгледани историята на борбата на малцинствата за граждански права и проблемите, свързани с „„токсичността на белотата в съвременна Америка, пример за която е победата на Доналд Тръмп и тържествуването на белия национализъм”.

• Студенти от Университета на щат Вирджиния инициираха петиция за изваждане на всичко, свързано с Коледа, от учебната програма. Авторите ѝ се мотивират с това, че след победата на Тръмп все по-често на територията на кампуса звучи поздравът „Merry Christmas” и настояват да се прекрати това “културно насилие над представителите на други религии и атеистите”. Под натиска на либералните активисти официалното празнуване на Коледа в университета е било отменено още преди няколко години.

• Студентка от Университета на Мичиган в края на миналия месец подала жалба до администрацията на колежа, че някакъв „бял младеж” на територията на кампуса поискал от нея да си свали хиджаба и заплашил да я подпали, ако не го направи. Ръководството на университета на свой ред се обърнало към полицията. След разпити на очевидци и преглеждане на камерите за видеонаблюдание на кампуса полицията констатирала, че няма такъв инцидент. Сега студентката ще отговаря за предявяването на фалшиво обвинение. В американската преса пишат, че след победата на Тръмп това е петият или шестият случай на измислени истории за нападение на расова или религиозна основа.

• Средната цена на жилище в Манхатън за първи път в историята превиши два милиона долара, по изчисления на сайта за продажба на имоти CityRealty. Ръстът се дължи на нарасналите цени на блокчетата на острова (така наречените condominiums), които се харчат по над $10 млн. (Reuters)



• Както се предполагаше, Тръмп се отказа от изтребителя F-35 на Lockheed Martin в полза на F-18 Super Hornet на Boeing. Той още по-рано нарече стойността за производството на новото поколение изтребители F-35 неконтролируема. Президентът вчера се е срещнал с мениджърите (СЕО) на Lockheed Martin Мерилин Хисън и на Boeing Денис Миленбърг. Обсъждани са основно колосалните разходи по държавните поръчки на двете корпорации, по-специално е станало дума за безумно скъпата и предизвикваща спорове във военните среди програма за закупуване на изтребители F-35 срещу $1.5 трлн. и новия президентски самолет Air Force One с цена $4 млрд. Lockheed Martin преди срещата вече успя да се похвали, че е съкратила стойността на един F-35 от $150 млн. през 2009 г. до $85 млн. сега. Изглежда, че не са успели да убедят президента и той е видял алтернатива в замяната му с F-18 на Boeing, защото написа туит „Based on the tremendous cost and cost overruns of the Lockheed Martin F-35, I have asked Boeing to price-out a comparable F-18 Super Hornet!“ (Поради огромната цена и превишаването на разходите на локхийдския F-35 помолих Boeing за отчет по цената на съпоставимия F-18 Super Hornet.)

• Путин за четвърта поредна година е признат за най-влиятелния човек в света по версията на американския Forbes. Следва го „протежето“ му в САЩ Доналд Тръмп. На трето място е Ангела Меркел, на четвърто - Си Цзинпин и на пето - папа Франциск. Барак Обама е на 48-о място.

• На последната среща с журналисти говорителят на Обама Джош Ърнест най-подробно разказва как още месец преди изборите разузнавателните служби разкрили опит за дестабилизация на цялата американска политическа система, в който е замесен…. Китай!!! Журналистите изпадат в недоумение, мъжки глас зад кадър пита: Китай??? Ърнест (с усмивка): Оооо, сори, Русия, бееее, Русия! Толкова теми са ми главата, че вече се обърках!

И от света

• Президентът на Гамбия Яйя Джаме отказва да напусне поста си след изтичането на мандата му, предаде агенция Ройтер. “Никой не може да ме лиши от победата освен Аллах. Няма да напусна!”, заявява той. По-рано специалният представител на ООН за Западна Африка Мохамед Ибн Чамбас заяви, че на президента на Гамбия ще бъдат наложени “сериозни санкции”, ако остане на власт и след като изтече мандата му на 19 януари.



Президентските избори в Гамбия се състояха на 1 дек. По данни на ЦИК на тях е победил кандидатът от опозиционната Обединена демократическа партия (UDP) Адама Бароу с 45,5%, а Яйя Джаме е получил 36,7% от гласовете. Джаме публично заяви, че отхвърля резултатите поради „сериозни и неприемливи нарушения на електоралния процес“ и се готви да ги оспори пред Върховния съд. Обаче сега страната няма действащ Върховен съд. Победилата опозиция твърди, че президентът няма конституционно право в последните дни от своя мандат да назначава нови съдии, които да разгледат жалбата му.

• Не по-малко от 29 души загинаха вчера при взрив и пожар на пазара за фойерверки в Тултепек, един от най-големите пазари за пиротехника в Мексико. Още 72 са ранените. Сред пострадалите са 25 жени и 10 деца. Причините за инцидента засега са неизвестни.

• Най-голямата италианска банка UniCredit планира през следващите две години да съкрати 14 хил. работни места, да закрие много свои филиали, да се избави от €18 млрд. дългове на своя баланс и да привлече чрез продажба на акции €13 млрд. След като пазарът научи за грандиозните планове, акциите на UniCredit първоначално паднаха, а после нараснаха с повече от 8% на Миланската фондова борса.