Фейсбук смята Борисов за жена, иска да му закриваме зърната на гърдите

26 Юни 2017

Герберските тролове се учат от руския опит



Бележка, с която администраторите на Фейсбук уведомяват, че са махнали линк заради показване на голота - голият Бойко Борисов.

Снимките на Борисов, вече с покрити зърна на гърдите, за да отговорят на стандартите на социалната мрежа Фейсбук, която отначало ги изтри като нарушение. Снимки: Ройтерс, Булфото, Спортал.

Странно действие предприеха администраторите на Фейсбук за една публикация на в. „Прас прес”, препечатана в e-vestnik (виж тук).

Публикацията беше илюстрирана с 4 снимки на Бойко Борисов, гол до кръста във фитнес зала, след мач, на корица на списание „По-здрави”.

Когато споделихме публикацията в страницата на e-vestnik във Фейсбук, администраторите я изтриха с обяснение, че е показана голота и това нарушава правилата на социалната мрежа. Публикацията беше споделена и в страницата на “Прас прес” във Фейсбук и оттам също беше изтрита.

На възражение от страна на редактора на e-vestnik, че с нищо не нарушаваме стандартите на социалната мрежа, последва отговор, че ще прегледат отново. И отново отговориха, че това е нарушение на стандартите на Фейсбук. За наказание беше блокиран за 3 дни профилът на редактора, който сподели публикацията на страницата на e-vestnik във Фейсбук.

Писахме, че това са официални снимки на агенция „Ройтерс”, „Булфото” и др. На тези снимки Борисов сам е избрал да позира гол до кръста. Но защо Фейсбук разчита голите му гърди като женски, не е ясно.

Сега публикуваме отново снимките, като според стандартите на Фейсбук, сме закрили зърната на гърдите на Борисов, да проверим дали така ще бъдат допуснати.



Администраторите на Фейсбук обясняват, че са махнали този пост, защото нарушава стандартите на социалната мрежа. Най-отгоре е обяснено, че е махнат поради показване на голота.

Читатели писаха до вестника, че в последните дни организирана група потребители на Фейсбук, симпатизанти на ГЕРБ, непрекъснато докладват статуси и линкове които засягат с нещо вожда им Борисов. По този начин предизвикват администраторите на Фейсбук да блокират профили и наказват потребители, които пишат срещу Борисов. Когато някакъв статус или линк е докладван едновременно от 20-ина души, администраторите го изтриват, а ако има възражение проверяват допълнително. Но те не могат да вникнат в съдържанието на текста, защото автоматичните гугъл-преводи най-често произвеждат безсмислици.

Така несъвършенствата на социалната мрежа се използват от агитка на ГЕРБ, която действа с методите на руските тролове и води хибридна война в интернет.

Потребители се оплакаха също, че техни коментари, статуси и линкове за скандалното поведение на Бетина Жотева също са докладвани организирано, вероятно от същата агитка.



На възражение, че не нарушаваме стандартите, администраторите отговориха, че са проверили пак и става дума за нарушение.

На война, като на война. Потребителите ще започнат да се съобразяват и надхитрят с герберските тролове.

Каква предпазна мярка може да предприеме потребител, който се съмнява, че е обект на такива манипулации? Трябва да си направи преглед на приятелите, да елиминира съмнителни профили с псевдоними и без снимки, които рядко коментират и почти никой не пише на стената им, и имат незначителен брой приятели. Има и открити симпатизанти на ГЕРБ, които нарочно се сприятеляват с хора, надсмиващи се над Борисов, за да действат като тролове и да докладват, за да им пречат.

Загадка остава обаче защо тези снимки на Борисов, очевидно на мъж – на по-старите като по-млад той е още с космати гърди, а на по-късните вече се епилира – са разчетени от администраторите на мрежата като голи снимки на жена.

Голота

(из стандартите на Фейсбук)



We remove photographs of people displaying genitals or focusing in on fully exposed buttocks. We also restrict some images of female breasts if they include the nipple, but we always allow photos of women actively engaged in breastfeeding or showing breasts with post-mastectomy scarring. We also allow photographs of paintings, sculptures and other art that depicts nude figures. Restrictions on the display of both nudity and sexual activity also apply to digitally created content unless the content is posted for educational, humorous or satirical purposes. Explicit images of sexual intercourse are prohibited. Descriptions of sexual acts that go into vivid detail may also be removed.

Според стандартите на Фейсбук, отстраняват се фотографии, които показват гениталии или напълно голи задници. Забраняват се женски гърди, на които се виждат зърната. Има уточнение, че се прави изключение за забраните за публикуване на голота, ако е с образователни, сатирични и хумористични цели.

Значи, може да се направи извод, че за да премахнат линка и снимките с Борисов, администраторите на Фейсбук категорично го смятат за жена. Абе, той верно, че вече си епилира гърдите, ама няма чак толкова женски вид.