вторник
, 25 юли 2017
Самолет Б29 паднал през 1947 г.
реставриран след 60 години, но...
реставриран след 60 години, но...
25 Юли 2017
YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=PpR2S_gu5I8
Етикет:
самолети
,
история
,
видео
Коментарите под статиите са спрени от юни 2015 г. във връзка с решение на Европейския съд, според което собственикът на сайта носи съдебна отговорност за написано от читатели. E-vestnik.bg е обект на съдебни претенции и влиза в съдебни разходи по повод свои публикации, и няма възможност да модерира и читателски форум и да носи отговорност за него. Сайтът разчита и на
дарения от читатели
, за да се запази като място за мнения извън контролираните медии.
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Коментарите под статиите са спрени от юни 2015 г. във връзка с решение на Европейския съд, според което собственикът на сайта носи съдебна отговорност за написано от читатели. E-vestnik.bg е обект на съдебни претенции и влиза в съдебни разходи по повод свои публикации, и няма възможност да модерира и читателски форум и да носи отговорност за него. Сайтът разчита и на дарения от читатели, за да се запази като място за мнения извън контролираните медии.