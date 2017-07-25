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вторник, 25 юли 2017
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Самолет Б29 паднал през 1947 г.

реставриран след 60 години, но...
реставриран след 60 години, но...

25 Юли 2017

YouTube  

http://www.youtube.com/watch?v=PpR2S_gu5I8





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Разпечатай от тук Самолет Б29 паднал през 1947 г.

 


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