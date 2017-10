Фатс Домино - In Memoriam

26 Октомври 2017

На 89-годишна възраст почина Фатс Домино - един от най-влиятелните рокендрол изпълнители през 50-те и 60-те г. на XX век.

Той е починал от естествена смърт в 3,30 часа във вторник.



Роден като Антоан Доминик през 1928 г. в Ню Орлиънс, Фатс Домино - певец и пианист, е най-продаваният чернокож музикант в САЩ в средата на миналия век.

Свири на пиано, като има свой характерен стил, който е повлиян от буги-угито и страйда.

Първата песен, с която става популярен още през 1949 г., е “The Fat Man” - “They call me the fat man / Because I weigh 200 pounds” (Викат ми Дебелия / защото съм 200 паунда).

Негови хитове са “Blueberry Hill” и “Ain’t It a Shame”.