Нова британска анти-Брекзит партия се вдъхновява от Макрон

20 Февруари 2018

Нова центристка и анти-Брекзит политическа партия “Обновление” (Renew) се роди вчера във Великобритания, вдъхновена от “Република, напред!” (En Marche) на френския президент Еманюел Макрон.

Новата формация афишира амбицията да спре Брекзит и да съживи центъра в британската политика, възползвайки се от общественото мнение, което според оценката й е малко по-благосклонно към оставането в ЕС.

“Апетитът за нова партия е колосален”, заяви на пресконференция Джеймс Кларк, един от тримата лидери на “Обновление”.

И управляващата Консервативна партия, и лейбъристката опозиция обещаха да зачитат резултата от референдума от 23 юни 2016 г., който с 52 на сто от гласовете реши великобритания да напусне ЕС.

Третата британска формация, еврофилите Либерал-демократи, не успя да се възползва от настроенията против Брекзит сред част от населението.

“Обновление” иска да бъде “платформа за хората, които се смятат за политически необвързани и се чувстват пренебрегнати”, добави Кларк.

Партията е вдъхновена директно от “Република, напред!”, основана от Еманюел Макрон.

Тя е получила неофициални съвети от движението, пласирано в центъра на френската “политическа шахматна дъска”, основано през април 2016 г. Малко повече от година по-късно това движение стана големият победител на парламентарните избори след избирането на лидера му за президент.

“Няма формална връзка между “Обновление” и “Република, напред!”, но това, което се опитваме да реализираме, не е толкова далече от това, което Макрон постигна във Франция”, обясни Кларк пред АФП.

“Г-н Макрон показа, че е възможно за кратко време да се направи нещо изключително”, добави той.

“Бихме искали да ни възприемат като различни от традиционните политически партии. Нито лява, нито дясна, “Обновление” иска да пусне корени в празната ниша в центъра на британската политика”, продължи Кларк.

Партията твърди, че вече може да издигне над 300 кандидати на следващите парламентарни избори, предвидени за 2022 г., които обаче може да се състоят и по-рано поради слабостта на консервативния премиер Тереза Мей, чието правителство е разединено.

Партията предвижда 650 кандидати, излезли от гражданското общество, за всеки избирателен район в страната.

“Многобройни кандидати са готови да се самофинансират. Ние имаме съвсем скромни приходи, идващи от шепа дарители”, заяви Кларк.

За да формулира програмата си, “Обновление” инициира през февруари голяма акция “от врата на врата”, за да проучи общественото мнение на терен.

“Обновление” е основана от бившия финансист Крис Коглан преди общите избори през юни 2017 г., на които той се яви като независим кандидат в Южен Лондон, с анти-Брекзит програма. Той се класира четвърти с 1234 гласа.

Тя е една от проевропейските инициативи, появили се напоследък в Обединеното кралство, които намират опора в несигурностите на Брекзит и имат за цел да се опитат да спрат процеса на излизане от европейското лоно, който трябва да се реализира на 29 март 2019 г.

От последните избори насам проучванията на общественото мнение показват нарастваща подкрепа за оставане в ЕС, без обаче да регистрират радикален обрат.

В началото на февруари движенията анти-Брекзит лансираха обща платформа Grassroots Coordinating Group, за да координират усилията си да повлияят на преговорите с Брюксел и дори да се опитат да постигнат нов вот. Тези разнообразни организации представляват общо около 500 000 души и редица депутати.

Андрю Адонис, лейбърист, член на Камарата на лордовете, лансира собствена кампания заедно с група младежи, желаещи да спрат Брекзит по демократичен път - “Нашето бъдеще, нашият избор” (Our Future Our Choice), а проевропейската организация “Най-доброто за Британия” (Best for Britain) получи дарение от около 500 000 паунда (564 000 евро) от американския милиардер Джордж Сорос.

“Обновление” заявава, че иска да атакува причините, които са подтикнали избирателите да гласуват за Брекзит, и по-конкретно “дълбокото недоволство от неравенствата”.

Партията възнамерява да се застъпи за повишаване на минималната заплата, подобряване на инфраструктурата извън Лондон и строежа на повече достъпни жилища, а също така иска “да проучи най-добрите начини за управление на имиграцията” - една от основните теми на кампанията про-Брекзит.

БТА