Жени в битка за Северния дракон – започва филмовият фестивал в Гьотеборг

Кадър от „Аурора“ – филмът на финландската режисьора Мийа Терво открива фестивала

Филмовият фестивал в Гьотеборг ще се проведе за 42-и път от 25 януари до 4 февруари. По време на най-големия филмов фестивал в Северна Европа ще бъдат представени около 450 филма от над 80 страни.

Проявата си поставя за цел да допринесе за идеята за равенство между половете и тази година ще присъди една награда за актьорско майсторство Dragon на актьор или актриса в секцията Скандинавски конкурс за най-добър актьорски принос.

В основната конкурсна програма за северно кино преобладават жените режисьорки, които ще се борят за наградата „Северен дракон“ с паричен израз от 1 милион шведски крони. Финландката Мия Терво ще открие фестивала с първия си пълнометражен филм Aurora. Blind Spot е режисьорски дебют на актрисата Тува Новотни (Annihilation, Eat Pray Love), биографичният филм на Ан Севицки Sonja — The White Swanе посветен на фигуристката, станала холивудска звезда, Соня Хени.

Тази година фестивалът е домакин и на наградата Audentia от 30 000 евро, която се присъжда на жени режисьорки и за първи път е връчена през 2016 г. на Филмовия фестивал в Истанбул. Audentia означава кураж и смелост на латински. Наградата има за цел да почете жените, които имат смелостта да посветят кариерата си на режисурата и да им предостави публичност както и да вдъхнови други жени да последват примера им.

Селекцията на международния конкурс включва Rafiki – любовната история на две лесбийки на кенийската режисьорка Ванури Каию, която е забранена от правителството на страната, Love’s Maya на Мия Янсен, Golden Youth на френската кинорежисьорка Ева Йонеско (I’m Not a F**king Princess).

Мадс Микелсен. Снимка: официален сайт

Фестивалът ще почете и един от мъжете с най-въздействащо присъствие в скандинавското кино – Мадс Микелсен. Датската звезда Мадс Микелсен (Ханибал, доктор Стрейндж) ще получи наградата на фестивала за цялостен принос Nordic Honorary Dragon Award, ще води майсторски клас и ще представи шведската премиера на Arctic от Джо Пена.

Кадър от филма на Раду Жуде

Четири филма с българско участие са представени в различни секции на фестивала, Touch me not – документалната драма за нуждата от интимност на румънската кинорежисьорка Адина Пинтилие, отличена със Златна мечка в Берлин. „Ага“ на Милко Лазаров с шведската си премиера, коопродукцията между Турция и България на Махмут Фазил Коскун Announcement и I Do Not Care If We Go Down In History As Barbarians, международна коопродукция на румънския режисьор Раду Жуде – филм за млад режисьор, който получава подкрепа от общината, за да постави пиеса, посветена на исторически събития от войната. Но когато пиесата се оказва недостатъчно патриотична, тонът се преобръща.