„Небостъргачът” на „Артекс” ще прави ток без гориво в мазето… Как ли не го рекламират

Интервюто в „24 часа“ с изобретателя на чудото.

В драмата с т. нар. небостъргач на фирма „Артекс” в Лозенец изплува неочаквана новина – в нея ще се внедрява портативна централа за производство на ток – „квантов генератор”, който работи по метод още непознат в световната наука. Изобретението е на българин, който живее в САЩ от 30 години и ще се прилага за пръв път на практика. Така обяснява самият изобретател в интервю за „24 часа”. Физици казаха пред e-vestnik, че обясненията са несериозни и такова чудо няма (виж по-долу подробности за чудото).

Вестникът е стигнал до това интервю като форма на подкрепа на строителството на забележителния „иновативен” небостъргач. Но за да се стигне до такива подкрепящи публикации, се e появил проблем пред строителството.

Да продаваш евтино на когото трябва луксозни апартаменти може да стане по принуда, може и по собствено желание, за да си решиш проблема. Може и двете.

Както се казваше във вица за мутрата – той имал просто счетоводство с две графи: „Ми даде” и „Му взех”. Такива коментари се появиха в социалните мрежи по повод апартаментната афера, свързана с фирма „Артекс”. Кой знае кои точат зъби за апартаменти в тази сграда, най-високата, на най-високото място в София, с гледка към града и към Витоша едновременно.

Но няма шега, строителството на т. нар. небостъргач в кв. „Лозенец” беше спряно от ДНСК, въпреки че е приета специална поправка в закона, която удължава срока на разрешително за строеж от 5 на 10 години.

Основанията за спиране са някои неспазени нормативи при строителство (поправимо) и липса на две асансьорни шахти за автомобили, които са били в проекта на сградата. Последното не е ясно дали е поправимо, дали може да се избият във вече построеното, но то показва някакви промени в проекта.

Така че има проблем за завършването на „небостъргача” ( в Щатите за небостъргач се смята сграда по-висока от 150 метра, а 30-40-етажни сгради като тази в Лозенец се наричат „хайрайз”). Няма как да остане недостроен, а е стигнал почти до 20-ия етаж.

И като подкрепа след спирането на строителството се включва неочаквано вестник „24 часа” с интервю с българския учен-изобретател Кирил Чуканов, който живее в САЩ от 30 години (виж тук). Както обяснява самият той, поканен е да направи енергийно захранване на сградата с неговото изобретение „квантов генератор”, който не се нуждае от гориво и външни източници на енергия.

Вестникът пита учения какво представлява изобретението, което ще се внедри в сградата

„ако „Артекс инженеринг” я построи в „Лозенец”

Тоест, съществува заплаха да не я построи, макар че е вдигната до 20-ия етаж. Дали някой използва положението да притисне инвеститора „да пусне” каквото трябва под формата на апартаменти, в тази или друга сграда, може само да се предполага. Цветанов, Цецка Цачева и др. вече са се уредили…

Но сега на сцената се появява някакъв „квантов генератор”, който направо избива рибата.

Какво представлява той?

Самият му изобретател обяснява: „Енергийното захранване ще става с генератор, произвеждащ квантова свободна енергия, във формата на кинетична енергия, превръщана в електрическа енергия. Никакъв външен енергиен източник не е нужен…”

Генераторът е самоподдържащ се, обяснява Чуканов. „Използва се мощна изкуствено създадена кълбовидна мълния, която представлява двудименсионен квантов обект, подчиняващ се не на обикновените физически закони, а на свои квантови ограничения.”

Генераторът щял да бъде монтиран в една гаражна клетка 3 на 6 метра в подземията на сградата. Мощността била 1-2 мегавата, тоест 1000-2000 киловата. Ще работи непрекъснато, 24 часа в денонощие.

От сайта на „Артекс“ се вижда, че се продават между два и четири апартамента на етаж. На високите етажи са по два апартамента по 411 кв. метра, цените достигат до 4000 евро на кв. метър, тоест над 3 млн. лева на апартамент. Но няма да плащат за ток – цената на квантовия генератор била включена в цената на апартаментите, твърди изобретателят.

Бърза справка в търсачката за патенти на Гугъл показва, че патентът на Чуканов е за генератор, който работи на принципа на термоядрен синтез.

И тук се появяват въпросителни. От e-vestnik се обърнахме към физици за коментар, които отклониха поканата, защото обясненията били „несериозни”. Все пак настоявахме, за да „преведем” на обикновен език на читателя за какво става дума. И ни дадоха следните кратки обяснения:

Във физиката няма такова нещо като „квантова свободна енергия”.

В патента на Чуканов има смехотворни обяснения (напр. – „The quantum energy is also believed to be a free gift of nature and capable of being utilized in numerous practical applications” – „Квантовата енергия е свободен подарък от природата и е възможно да бъде оползотворена за практическо приложение”).

От патента и интервюто му може да се направи извод, че

той говори за вечен двигател,

с нестихващ, неизчерпаем източник на енергия. Това е невъзможно. Твърденията на изобретателя са неясни, от тях не могат да се направят конкретни заключения, смятат физици.

Не е наблюдавано нарушение на закона за запазване на енергията досега. Енергията е константа, не се произвежда и не се губи, сменя си формата.

За да вадиш енергия от една система, трябва да вкарваш под някаква друга форма – гориво или енергия под друга форма – топлинна, светлинна.

Кълбовидна мълния като източник на енергия – тя е рядко явление, недостатъчно проучено, има хипотеза, че за кратко се образува плазма при мълнии. Но енергията не идва от нищото. Не се получава нестихващ извор на енергия. В световната история не е наблюдавано от малко да се произведе много. При ядрените централи няма мистика – маса се преобразува в енергия, има приток на гориво под формата на уран с неговите свойства.

Но Чуканов обяснява, че е пионер в световната енергетика. С неговото изобретение тя ще се промени кардинално, дори превозните средства ще бъдат снабдени с неговото изобретение.

Ключов момент е, че Чуканов нарича собствениците на „Артекс” „истински патрииоти, смели , честни и талантливи бизнесмени”.

А за сградата казва, че тя е „уникален проект, изисква много време за подготовка, за такива уникални обекти не бива да има ограничения за времето на изпълнението. Да не би за храма „Св. Ал. Невски” да е имало ограничения”, пита Чуканов.

Е, това е – един 34-етажен хайрайз бил уникален, като „Св. Ал. Невски”…

Ученият е привлечен да участва в проекта и да го превърне в „магически” най-вероятно от арх. Мирянова, съсобственичка на фирмата „Артекс”. Тя говореше за „енергийна защита” на луксозната сграда с апартамента на Цветанов, която той харесал. Защитата се изразява с изписване на псалм от библията на фасадата…

Със сигурност ще има много желаещи да се нанесат и в сграда с „квантов генератор”.

Но защо Борисов не внедри бързо чудото, да направи евтин ток за цяла България и евтино парно…