Баладата на Чарлз Менсън. Преди да гледате „Имало едно време в Холивуд“

Б. р. – Новият филм на Куентин Тарантино „Имало едно време в Холивуд“ отново привлече вниманието към едно от най-зловещите престъпления на 20 в. Убийството на актрисата Шарън Тейт от Чарлз Менсън и последователките му. Тъй като Тарантино представя алтернативна версия на събитията, предлагаме откъс от публикуваната неотдавна книга „Анонимните“ (Ера, превод Гриша Атанасов), в която са представени реалните факти и се изследва мотивацията на Чарлз Менсън, макар и свързани с известната теория за участието на ЦРУ.



Ранчо „Спан Муви”, Долината на смъртта, Калифорния, 8 август 1969 г.

– Джон отново ми е изпратил послание – зарадва се Чарлз Менсън и разтърси дългата си разрошена коса. – Пусни ми пак плочата, Сюзън!

Сюзън Аткинс вдигна рамото на електрофона и постави диамантената игла върху браздата на плочата 45 оборота. Гласът на Джон зазвуча от единствения високоговорител, който служеше и за капак. Беше леко носов. Може би заради лошите условия за запис.

Всички говорят за Джон и Йоко, Тими Лиъри, Розмари,

Томи Смотърс, Боби Дилън,

Томи Купър, Дерек Тейлър,

Норман Мейлър, Алън Гинсбърг,

Харе Кришна, Харе, Харе Кришна

– Чуваш ли, Сади? Това е кодирано послание, предназначено само за мен, защото аз съм единственият, който може да го разбере.

Чарли имаше обичай да прекръства своите последователи, за да може по-лесно да пречупи егото им. Така Сюзън Аткинс беше станала Сади Мей Глъц. Като в песента „Секси Сади” на Джон и Пол от „Белия албум”. Тя изгледа Чарли озадачено. Не, не чуваше никакво кодирано послание. Просто песен като другите, с повтаряща се непрекъснато мелодия. Тя харесваше музиката на Джон, но трябваше да признае, че този път не се беше престарал. Чарли обаче изглеждаше сигурен.

– Диктува ми какво трябва да направя, за да заговори целият свят и за мен. Целият свят говори за Джон и Йоко, Чарли Менсън, Хими, Розмари… Ясно е, нали, Сади?

Не, не беше ясно. Чарли пак е превъртял, каза си Сюзън. Когато започнеше да я гледа с този безумен, хищен поглед, значи беше превъртял. Или пак беше получил някое от виденията си и щеше да изпадне в транс. Тя беше свикнала, откакто се бе присъединила към Семейството. Още щом пристигнеха в ранчото, новите момичета започваха да изпадат в екстаз от всяка дума на Чарли и още по-бързо падаха в леглото му. Докато Сюзън беше свикнала. Тя знаеше, че гуруто от ранчо „Спан Муви” понякога потъваше в бълнувания, които после се спихваха като суфле. Беше поет, визионер, дори пророк, в това нямаше никакво съмнение. Но също беше склонен да откача и да губи връзка с реалността.

– Джон иска да бъда до него, с Йоко, Тими Лиъри, Боби Дилън. Иска добрия стар Чарли, добрия стар Хими. Хими, Хими, Хими, започна той да тананика с още по-носов глас от певеца.

Хими. „Хитлер”, на хипарския жаргон на Западния бряг. Чарли наистина приличаше малко на него, но с брада и дълги коси. Имаше същия халюциниращ поглед, произнасяше същите трескави речи. Чарли казваше, че Хими е последният велик пророк преди да се появи самият той. Заедно с Исус Христос, чието превъплъщение беше Чарли. И той наистина се казваше Чарлз Уилис Менсън, което произнасяше така: Charles Will is Man’s Son. Или: „Волята на Чарлз е тази на Сина човешки” – а именно Христос.

Чарли беше на трийсет и четири години. Беше дете на неизвестен баща и проститутка алкохоличка на шестнайсет години, Катлийн Мадокс, омъжила се по-късно за някой си Уилям Менсън, който беше дал фамилията си на хлапето. Беше прекарал половината си живот, седемнайсет години, зад решетките. Майка му беше лежала три години в затвора, когато той бе на пет, а самият той извърши първите си обири на тринайсет. След това се заредиха затвори и изправителни домове, от които излизаше само за да се върне веднага, след няколко кражби на коли или въоръжени нападения.

Психиатрите бяха открили комплекс за малоценност към майка му, която никога не беше проявявала нежност към него, както и изразена мания за преследване и агресивни хомосексуални наклонности, които задоволяваше със съкилийниците си.

Ако вярваше, че е превъплъщение едновременно на Исус и на Хитлер, то бе защото в многобройните си килии Менсън беше имал достатъчно време да си създаде въз основа на повече или по-малко усвоени четива, нещо като евангелие на модерните времена с колкото безумно, толкова и плашещо съдържание. По това наистина приличаше на Хитлер, който бе написал „Моята борба” в затвора преди да приложи принципите си в действителността. Също като своя образец, Менсън беше вегетарианец и притежаваше много особен магнетизъм, позволяващ му да упражнява огромно влияние и власт върху околните.

Исус беше прекарал четиресет дни в пустинята, за да се срещне с дявола. Чарли също се бе настанил в пустинята, за да срещне тук своя дявол. Пустинята в Долината на смъртта. И като Исус беше събрал около себе си ученици. Трийсетина момчета и момичета, за които беше баща. Семейството.

Те записваха заедно песните, композирани от Чарли. Мистични песни, изпълнени с любов и духовни послания. Нормално, Чарли беше пророк. Той си акомпанираше на китара, а момичетата пееха в съпровод.



Време е да оставим всичко зад нас

Илюзиите бяха само сънища

Долината на смъртта няма да ни открие

Нито преди, нито сега под яркото слънце

Затова вземи само своето съвършенство

Защото животът непременно ще бъде

Без студ, без страх, без глад

Ще видиш, ще видиш, ще видиш.

Чарли беше изпратил записите на повечето продуценти в Лос Анжелос. Той заслужаваше да бъдат издадени на плочи, с неговото име и снимка на обложката. Щеше да бъде горд да изпрати екземпляр с посвещение на Джон. Това беше най-малкото, което можеше да направи. Джон го бе вдъхновявал толкова. Без да забравя Пол, Джордж и Ринго, разбира се.

Проблемът беше, че всички продуценти му бяха отказали. Тези мръсници дори не бяха си направили труда да му отговорят.

Предишната година Чарли и Семейството бяха прекарали няколко месеца в Малибу, във вилата на Денис Уилсън, барабаниста на „Бийч Бойс”. Там Чарли беше срещнал продуцента Тери Мелчър, който се бе съгласил да го прослуша за „Колумбия Рекърдс”. Проклетият кучи син не бе направил нищо повече и Чарли беше решил да го накаже.

Мелчър беше син на актрисата Дорис Дей и живееше в предградието на Холивуд Бел Еър, в красива вила, построена от Мишел Морган през войната, принадлежала после на кинозвезди като Лилиан Гиш, Хенри Фонда и Кари Грант. Чарли беше ходил там много пъти и познаваше обстановката. Така че заповяда на няколко членове на Семейството да се вмъкнат във вилата през нощта, облечени в черно, да преобърнат всичко с главата надолу и да откраднат няколко вещи, включително и телескопа, който стоеше на терасата. Посланието беше ясно: да го уплаши до смърт и да му даде да разбере, че Чарли можеше да идва у дома му когато си иска и да прави там каквото си иска. Нищо не беше невъзможно за Чарли.

Тези занимания не пречеха на Чарли да продължава да композира и да пее. Един ден щеше да бъде прочут. Прочут като „Бийтълс”.

Този ден наближаваше. Мистичната мисия, която трябваше да изпълни, се проясняваше. Той щеше да сложи начало на разрухата, пророкувана в Откровението. Защото Чарлз Менсън беше ангел унищожител. А неговата програма за унищожение беше обобщена в една песен от Белия албум: Helter Skelter.

Helter Skelter първоначално означаваше суматоха или панаирджийско влакче на ужасите. Чарли бързо бе разбрал истинското му значение: „хаос”. Четирите конника на Апокалипсиса заповядваха на него, тяхното оръдие, да хвърли всичко в хаос, да преобърне това общество на свине, на pigs, да подпали домовете им в Helter Skelter.

Внимавай за влакчето

Тя се спуска бързо,

Да, тя се спуска, тя се спуска.

Look out helter skelter

She’s coming down fast

Yes she is, yes she is.

(Цитат от Helter Skelter, Lennon/McCartney, 1968)

Според интерпретацията на Чарли за Helter Skelter, всичко трябваше да започне с бунт на черните американци срещу белите. Те трябваше да нахлуят в домовете на WASP*, (*White Anglo-Saxon Protestant, англосаксонски протестанти от бялата раса.) да ги изколят като прасета и да вземат властта. Един ден няколко черни щяха да дойдат в района на Бел Еър или в Бевърли Хилз, в кварталите на тези богати свине, на продуцентите на плочи, които бяха презрели музиката на Чарли, и да накълцат телата им, да окървавят килимите им и да напишат хули по стените с тяхната кръв. Ужасяващи престъпления, които щяха да подлудят белите.

Минаха месеци, но въпреки пророчеството на Чарли, черните все не минаваха в настъпление. Той беше започнал да се съмнява, когато чу новата плоча на Джон, най-важния от Четирите конника на Апокалипсиса, записана през юни и излязла през юли 1969 г., Give Peace a Chance.

Тогава разбра, че няма какво да очаква от черните. Черните бяха покорен народ, неспособен на никаква инициатива без водачеството на Расата на Господарите, която искаха да създадат Исус и Хими. Не бяха Черните тези, които щяха да се вдигнат и да изкормят шкембетата на piggies, на богатите бели свине.

Това бяха Чарли и неговото Семейство.

Джон дори му подсказваше името на първата им цел:

Всички говорят за Розмари.

„Бебето на Розмари”, естествено. Филмът на ужасите на Полански, излязъл предишната година. Историята на една жена, която забременява от дявола и ражда Антихриста. Ролята на Розмари във филма се изпълняваше от Мия Фароу, която в края на 1968 г. се бе присъединила към Джон, Пол, Джордж и Ринго в ашрама на Махариши Махеш Йоги в Ришикеш, в полите на Хималаите. Отначало се предвиждаше Полански да снима младата си съпруга Шарън Тейт.

А двойката Полански току-що се бе нанесла във вилата на Тери Мелчър.

А Шарън Тейт беше бременна.

Тя беше онази Розмари, която Джон искаше той да принесе в жертва, за да ускори настъпването на Helter Skelter.

Трябваше да го направи. Веднага. Още тази вечер.

– Сади – каза той с глас, който отново бе станал нежен – Ще те помоля да направиш нещо за мен.

Докладна записка на Джон Смит, отговорник за програма МК-УЛТРА, ЦРУ, 15 август 1969 г. Относно: Реактивиране на спящия агент Чарлз Уилис Менсън, роден в Цинцинати (Охайо) на 12 ноември 1934 г. Предистория Чарлз Уилис Менсън, дребен престъпник рецидивист, е преминал през процедура на ментално въздействие от тип МК-УЛТРА в училището за момчета в Плейнфилд (Индиана), където е бил въдворен за три години, от тринайсет до шестнайсетгодишна възраст. Подложен е на пълно програмиране, съпроводено с мъчения и сексуално насилие, за да бъде превърнат в Манджурски кандидат. Субектът се оказа много податлив и успяхме да внедрим в него процес на дисоциация, подтикващ го да се идентифицира с архетипни същности като Исус Христос, Адолф Хитлер или Сатаната. …През 1964 г., тъй като субектът показа интерес към музиката на една нова британска поп група, в неговата програма МК-УЛТРА бяха въведени хипнотични превключватели, подбрани сред текстовете на песните на тази група, за които субектът беше убеден, че са предназначени единствено за него. След окончателното му освобождаване на 21 март 1967 г. субектът се установи в едно ранчо, разположено в Долината на смъртта, в околностите на Лос Анжелос, заедно с група от трийсетина последователи, които нарича свое „Семейство”. То се състои предимно от маргинали, замесени в разпространение на дрога и проституция.. Операция Хелтър Скелтър За да противодейства на растящото влияние на на Черна власт и на лидерите на бунтарското движение на черните американци, ЦРУ реши да създаде достатъчно зрелищно събитие, което да отклони вниманието на общественото мнение като използва вече достатъчно изпитания метод на false flag. Това събитие беше наречено „Операция Хелтър Скелтър”. Субектът Менсън получи хипнотични насоки от нашите служби като спящата му памет беше събудена чрез превключвателите, включени в песните на горепосочената поп група, за които субектът смяташе, че са разбираеми единствено за него. Тези хипнотични насоки убедиха субекта, че трябва да изпълни свещена мисия, състояща се в това да убие богати представители на висшето общество в Бел Еър или Бевърли Хилс и после да инсценира сатанински ритуал с кърваво жертвоприношение. Фактът, че операция Хелтър Скелтър бе изпълнена от хипита, ще помогне също да дискредитираме окончателно това движение, чиито вярвания са противоположни на истинските американски ценности. Така операция Хелтър Скелтър трябваше да ни позволи да се отървем едновременно от Черна власт и хипитата. Резултат Операция Хелтър Скелтър беше проведена под ръководството на спящия агент Чарлз Уилис Менсън във вилата, принадлежаща на режисьора Роман Полански, разположена на 10050 Сиело Драйв, Лос Анжелос, през нощта на 8 срещу 9 август 1969 г. и в една съседна вила след четиресет и осем часа. Бяха открит пет трупа в първата вила и два – във втората. Сред жертвите на Сиело Драйв са Войчех Фриковски, артист и писател от полски произход, приятел на Полански, Абигейл Фолгър, дъщеря на милионер, търговец на кафе, Шарън Тейт, актриса и съпруга на Полански, очакваща дете от него, Джей Себринг, бивш член на Църквата на сциентологията и световноизвестен стилист, бивш годеник на Шарън Тейт, и Стив Парънт, осемнайсетгодишен младеж, приятел на пазача на вилата Уилям Гаретсън, на деветнайсет години – който отсъства онази вечер. Роман Полански се намира в Лондон по професионални причини и така избягва убийствата. В съседната вила откриват два дни по-късно още две тела, сполетени от същата съдба като Шарън Тейт и нейните приятели. Това са съпрузите Ла Бианка, собственици на верига супермаркети. Те са жестоко намушкани, а с кръвта им убийците са написали по стените ругатни, както и думите „Хелтър Скелтър”. На гърдите на Лено Ла Бианка с вилица за месо са издълбани трите букви war (война). Съпругата му Розмари е бивша последователка на Църквата на сциентологията, също като Джей Себринг. Извършители на тези убийства са три жени – Кейти Кренуинкъл, Сюзън Дениз Аткинс и Линда Касабян – и един мъж – Текс Уотсън, и четиримата членове на Семейството на Чарлз Менсън, обитаващо ранчото Спан Муви на петдесетина километра от Лос Анжелос, насред пустинята в Долината на смъртта. Утре, на 16 август 1969 г., ще пристъпим към задържането на агента Чарлз Менсън.

Щастието е топъл пистолет

Титънхърст Парк, Бъркшър, Англия, август 1969 г.

Джон беше разстлал днешните вестници пред себе си. Седеше, облечен в костюм, в салона на великолепното джорджианско имение от XVIII век, заобиколено от 29 хектара зеленина, в което току-що се бе нанесъл с Йоко, и четеше на глас заглавията на жена си, която пиеше зелен чай до него, с разпилени по раменете дълги кестеняви коси.

„КАСАПНИЦА В СИЕЛО ДРАЙВ: АКТРИСАТА ШАРЪН ТЕЙТ ПРИНЕСЕНА В ЖЕРТВА НА САТАНАТА.”

„УБИЕЦЪТ СЕ ВДЪХНОВИЛ ОТ ТЕКСТОВЕ НА ПЕСНИ НА БИЙТЪЛС.”

„ЧАРЛЗ МЕНСЪН СЕ СМЯТА ЗА РАВЕН НА ИСУС ХРИСТОС, АДОЛФ ХИТЛЕР И ДЖОН ЛЕНЪН.”

Йоко отпиваше от чая си като притваряше очи и се наслаждаваше на блаженството, което й носеха ароматите на напитката. Първите страници на вестниците сякаш не я вълнуваха прекомерно.

– Това е откачено! – възкликна Джон и смачка разпръснатите страници. – Този Менсън твърди, че аз съм му диктувал постъпките като съм вмъквал зашифровани послания в песните си. Опитва се да ме направи съучастник в престъпленията си!

– Всички твои текстове са зашифровани послания, Джон, ти го знаеш – отвърна Йоко с режещото си гласче, което беше проклятието на звукорежисьорите в студията, където тя записваше. – Всеки ги интерпретира според своето равнище на разбиране.

– Това са послания за любов, не за омраза! Helter Skelter е просто едно разгърнато видение с панаирджийско влакче, а не подкана за престъпление! Написали са това заглавие с човешка кръв по стените, представяш ли си? Впрочем, този текст е на Пол, не мой, макар че го подписахме двамата. Искаше да направим парче, вдъхновено от „Ху”.

– Пол не е на същото духовно ниво като теб, Джон. Чарлз Менсън още по-малко. Всеки носи отговорност за своята карма.

Джон не споделяше олимпийското спокойствие на любимата си.

– Не стига, че ми забраняват да влизам в Щатите заради онази история със съдимост за притежание на марихуана. След този номер и ФБР ще ми се лепне за задника! И всичко това заради този дребен лайнар Менсън. Знаех си че накрая мръсникът ще ми създаде неприятности!