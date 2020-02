Жан-Шарл Боасе – Джеймс Бонд в света на виното

Жан-Шарл Боасе. Снимка: фирмен сайт

Жан-Шарл Боасе обединява френските традиции и американската предприемчивост в производството на вина. Така той изгражда един от най-успешните в света бизнеси с вино, оценяван от „Форбс“ на почти половин милиард долара. В ерата на #MeToo Боасе пуска двусмислени забележки на публични събития и продава червено вино под името Restrained, което върви в комплект с кожени секс играчки.

Под звъна на чаши с шампанско Жан-Шарл Боасе се обръща към няколкото десетки гости, седнали около дълга маса в нюйоркския район Мийтпакинг. Бизнесменът е организирал събитието по мотиви от Тайната вечеря. Той е на рекламна обиколка, при която предлага подаръчно издание за 395 долара под името Алхимията на чувствата (The Alchemy of the Senses). Когато на гостите поднасят сьомга с искрящ сос с вино пино ноар, Боасе започва да разказва за отбраната напитка – необичайна смес от грозде от Бургундия и Калифорния, наречена

Боасе вдъхва дълбоко аромата на виното от широката кристална чаша, създадена благодарение на сътрудничеството му с Baccarat, и признава, че заради тази вечеря е пропуснал десетата годишнина от сватбата си с Джина Гало. Тя е представителка трето поколение на семейството собственик на E. & J. Gallo – най-големия производител на вина в света. По време на годежа си двамата заедно са направили виното, смес от калифорнийско и бургундско грозде, отдавайки почит на корените си.

„Купажът се състои от 49 % бургундско“, разказва Боасе със силен френски акцент, след което прави театрална пауза. „Трябва да призная, ще ви кажа нещо лично. Любимата ми предпочита да е отгоре, така че 51 % са от Калифорния“, довършва той.

Сексът несъмнено е сред централните теми на вечерта и двусмислените шеги се леят като вино. Копринените салфетки с леопардов принт са подредени на алена кадифена покривка, а на тавана е монтирано огледало. Двойките никога не се настаняват един до друг, а Боасе насърчава докосванията.

Петдесетгодишният бизнесмен не иска и да знае за епохата #MeToo, а гостите му изглежда се радват на намеците. Преди няколко месеца Роб Макмилън, основател на подразделението за вино на Silicon Valley Bank, описа Боасе като „цирка на братя Ринглинг в света на виното – той умее да развлича публиката с вкус.

Освен това е и отличен предприемач, който знае как да показва стоката по най-добрия начин“.

Заедно с по-голямата си сестра, Натали, Боасе управлява близо трийсет винарни по целия свят, включително в Бургундия. Годишният обем на продажбите е около 200 милиона долара. Според консервативната оценка на „Форбс“ стойността на бизнеса му е поне 450 милиона долара. Ако активите на Боасе се продаваха на търг поотделно, вероятно биха стрували още повече.

„Купувачите търсят изгодни придобивки. На пазара няма достатъчно предлагане. Колекцията „Боасе“ би могла да разчита на висока цена“, посочва Майкъл Бейнс, изпълнителен партньор на Vineyards-Bordeaux, подразделение на Christie’s International Real Estate.

Междувременно на „Тайната вечеря“ Боасе представя шардонето JCB No. 81. Напитката е вдъхновена от паметния ден на 1981 година, когато той за първи път се увлича по калифорнийските вина. По думите му това се случва при първото му пътуване до калифорнийския град Сонома с баба му и дядо му, когато е едва на 11 години. Тогава семейството посещава избата Buena Vista, основана през 1857 година. Малкият Жан-Шарл се обръща към сестра си с думите: „Някой ден заедно ще правим вино в Калифорния“.

Близо десет години по-късно родителите на Боасе купуват обекти в някои от най-престижните райони на Бургундия с помощта на кредити от местни банки и чист късмет. Тъй като обединяването на участъците е трудно, никой не се е и опитвал.

Боасе носи този авантюристичен дух и в Америка. През 1991 година в Сан Франциско той оглавява износното подразделение на семейния бизнес и започва да търси семейни изби с богата история, които да купи. Buena Vista, която се е отказала от дистрибуция на национално равнище, изглежда многообещаваща, но собствениците отхвърлят предложението на Боасе.

„Към този момент това беше много иновационно решение, революционно от гледна точка на стратегията. Никой не гледаше на Калифорния като нас“, спомня си бизнесменът.

Вместо Buena Vista през 2003 година Боасе купува DeLoach Vineyards в Сонома. Той започва да прекарва повече време в Калифорния, докато DeLoach преминава към биодинамично земеделие, основано на лунния цикъл. През 2007 година той купува участък от 120 хектара от Raymond Vineyards в Сент Хелин. През 2011 година най-накрая, след четири опита, получава и Buena Vista.

Стратегията на Боасе след купуването на винарните има три главни аспекта. Първо, всеки винопроизводител минава към органично земеделие. Второ, той увеличава цената на виното средно с 30-40 %. В случая с Raymond цената на дребно на няколко бутилки се увеличава над двойно и достига 45 долара за бутилка.

Накрая, виното се предлага заедно с останалата колекция на повече от 600 партньори по целия свят. Например Buena Vista, DeLoach и Raymond в момента се предлагат в над 20 държави. Тъй като цената на виното на Боасе е между 15 и 2600 долара, тази система опростява процеса на покупки за дистрибуторите, които могат да смесват и подбират марки за различни клиенти. „В Европа, ако сте от Бургундия, влизате в по-престижен сегмент.

Това разграничение обаче се основава повече на социален стандарт, предполагащ ценност и историческо наследство, отколкото на това кой сте всъщност. В САЩ можете да бъдете който искате, от където си искате. Всичко зависи от вас. Ето това ценя истински“, разказва Боасе.

Друга самоличност на бизнесмена е „Агент 69“ – псевдо Джеймс Бонд, който размахва оръжие и спасява жени (и бутилка вино) на разкошни вечери и в няколко много кичозни видеа.

Понякога е трудно да се разбере къде свършва сериозният бизнесмен и започва нелепото му алтер его. В залата за дегустации на Raymond гостите преминават край промишлени резервоари и манекени, които висят с главата надолу от червени люлки, облечени в прозрачни сутиени и леопардови клинове.

Боасе успява да превърне в актив и силното си либидо. Заедно със Swarovski JCB пуска колекция бижутаa, едно от които – Confession – представлява малки белезници, обсипани с кристали. Има и марка червено вино, наречено Restrained, което се продава в комплект с кожена сбруя и наморник.

Деловите партньори на Боасе твърдят, че той не се смущава от нищо.

„Той не крие какъв е“, казва Дина Орси, президент на семейна компания за дистрибуция на вина и силни алкохолни напитки от Ню Джърси, която познава екстравагантния мъж вече 15 години.

С десетина изби в САЩ и собствена процъфтяваща марка, Боасе се бори с пренаситения пазар на вино и бурно развиващи се сегменти като слабоалкохолните газирани напитки и легалната марихуана. Миналата година обемът на потреблението на вино в Америка се е свил за първи път от 25 години, по данни на търговската група IWSR.

Възможностите извън пределите на винарството обаче са широки. Миналата година се оказа особено продуктивна. Боасе купи Oakville Grocery, основана преди близо 140 години и създаде първия в калифорнийската долина Напа музей за история на виното. Освен това той откри в Юнтвил търговския център JCB Village, където има зала за дегустации, спа салон и бутик, продаващ фирмени свещи JCB и дизайнерски чорапи, както и декантери Baccarat.

Боасе подчертава, че за изграждане на империята му, посветена на лукса, ще са необходими години, но тя ще успее да устои на всички заплахи, идващи от мита за вината, изменения в климата или конкуренти.

„Бизнес за производство на луксозни стоки не се изгражда набързо. Освен двата гиганта LVMH и Pernod Ricard, никой не е успял да застане на пътя ни. Дотук ме доведе американският начин на живот“, казва той.

