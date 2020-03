Роб Уолъс: Силно капитализираното производство на храни застрашава човечеството с нови пандемии

Роб Уолъс. Снимка: лична страница

Роб Уолъс е епидемиолог и биолог, автор на книгите „Големите ферми правят големия грип“ (Big Farms Make Big Flu) и „Неолибералната Ебола“ (Neoliberal Ebola: Modeling Disease Emergence from Finance to Forest and Farm).

Той обяснява за връзките между новите вируси и индустриалното производство на храни от мултинационалните корпорации в интервю за Яак Пабст от германското списание „Marx21“. Интервюто е публикувано в сайта „Climate and capitalism„.

(Продължение. Виж първа част – Агробизнесът отваря път на вируси, способни да убият милиарди хора)

– В много медии се твърди, че изходната точка на коронавируса е пазарът на екзотични храни в Ухан. Вярно ли е това?

– И да, и не. Някои пространствени улики насочват на там. Разследващите инфекцията идентифицираха пазара на едро за морска храна в Ухан, където се продават диви животни. Проби определиха западния край на пазара, където са държали диви животни.

Но трябва да проучим по-далеч и по-назад. Кога точно избухна критичния момент? Фокусът върху пазара пренебрегва лова на дивеч и нарастващата му капитализация. И в световен мащаб, и в Китай дивечът все повече се формализира като икономически сектор. Но връзката му с индустриалното селско стопанство се простира отвъд контролирането им от едни и същи богаташи. Промишленото производство на свине, домашни птици и други подобни навлиза в девствени гори, оказвайки натиск върху ловците на дивеч да проникват по-дълбоко, увеличавайки взаимодействието си с и разпространението на нови патогени, включително Covid-19.

– Covid-19 не е първият вирус с китайски произход, който правителството се опита да прикрие.

– Да, но това не е китайско изключение. САЩ и Европа също са били начална точка за много нови грипове, в т. ч. H5N2 и H5Nx, а техните мултинационални и неоколониални проксита доведоха до появата на Ебола в Западна Африка и Зика в Бразилия. Американските здравни служби пък скриха ролята на агробизнеса за началото и разрастването на епидемиите от H1N1 (2009) и H5N2.

– Световната здравна организация (СЗО) обяви пандемия. Правилна ли е тази стъпка?

– Да. Опасността от такъв патоген е, че здравните власти не се справят със статистическото разпределение на риска. Нямаме представа как може да реагира патогена. Преминахме от огнище в местен пазар до инфекции, пръснати по целия свят за няколко седмици. Патогенът може просто да изфиряса. Това би било страхотно. Но не знаем. Добрата подготовка ще подобри шансовете за убиване скоростта на разпространението на патогена.

Но декларацията на СЗО също е част от това, което наричам пандемичен театър. Международни организации са загивали вследствие на бездействие. Лигата на нациите идва на ум. Групата на организациите към ООН винаги се притесняват за собствената си значимост, власт и финансиране. Но тази активност може да срещне действителната подготовка и превенция, от която светът се нуждае, за да прекъсне веригите на предаване на Covid-19.

– Неолибералното преструктуриране на здравеопазването влоши както изследванията, така и общите грижи за пациентите, например в болниците. Какви ефекти една по-добре финансирана здравна система би могла да има в борбата с вируса?

– Веднага припомням ужасната, но поучителна история на служителя в компанията за медицински изделия в Маями, който след завръщането си от Китай с грипоподобни симптоми и с оглед на безопасността на семейството и общността си, поискал местната болница да го тества за Covid-19. Предчувствал, че „Обамакеър“-полицата му няма покрие разходите и се оказал прав. Болницата го одрусала 3270 долара.

Американците трябва да изискат извънредна заповед, която задължава правителството по време на епидемия да поема всички разходи, свързани с тестване за инфекция и лечение след положителен тест. В крайна сметка искаме да насърчим хората да търсят помощ, а не да се крият и заразяват другите, защото не могат да си позволят лечение. Очевидното решение е национална здравна служба, напълно оборудвана за справяне с такива извънредни ситуации, така че никога да не възниква такъв нелеп проблем като обезкуражаване на сътрудничеството на гражданите в борбата с епидемията.

– Веднага щом вирусът бъде открит в една страна, правителствата навсякъде реагират с авторитарни и наказателни мерки, като поставяне на цели райони и градове в задължителна карантина. Оправдани ли са такива драстични мерки?

– Използването на епидемия, за да се направи бета-тест на най-новото в автократичния контрол, е капитализъм на бедствията, излязъл напълно от релсите. По отношение на общественото здраве, бих заложил на доверието и състраданието: две важни епидемиологични променливи. Без тях властите губят подкрепата на населението си.

Чувството за солидарност и взаимно уважение е ключово за постигането на сътрудничеството, необходимо ни да превъзмогнем заедно тези заплахи. Самокарантиниране с подходящата подкрепа като проверки от обучени квартални отговорници, редовна доставка на храна до домовете, отпуски и обезщетения за безработица биха породили точно този тип сътрудничество, защото всички сме в кюпа.

– Както може би знаете, в Германия с AfD имаме фактически нацистка партия с 94 места в парламента. Крайната десница, в сътрудничество с други политици, поставят коронакризата в центъра на агитацията си. Те разпространяват (неверни) съобщения за вируса и изискват повече авторитарни мерки от правителството: ограничаване на полетите и спирките за достъпа на мигранти, затваряне на граници и принудителна карантина…

– Забраната за пътуване и затварянето на граници са искания, с които радикалната десница етнизира днешните глобални болести. Това, разбира се, е глупост. Към този момент, като се има предвид, че вирусът вече е на път да се разпространи навсякъде, разумното е да се работи върху устойчивостта на общественото здраве. Като разполагаме със средствата да лекуваме хората, тогава няма значение кой откъде се проявява с инфекция. Разбира се, ако преустановим прокуждащи стопаните кражби на земя в бедните страни, на първо място ще предотвратим появата на патогените.

– Как биха изглеждали устойчивите промени?

– За да се намали появата на нови заразни вируси, производството на храни трябва да се промени коренно. Автономността на земеделските производители и силния публичен сектор могат да ограничат деградацията на околната среда и неудържимото разпространение на инфекции. Трябва да се въведат породи животни и сортове култури, също и стратегическо заселване на диви животни, както на местно, така и на регионално ниво. Разрешете на животните да се размножават на място, за да предават нататък изпитания си имунитет. Свържете справедливата търговия със справедливо производството. Субсидирайте контрол на цените и потребителски програми, подпомагащи екологичното производство. Защитавайте тези експерименти както от принудите на неолибералната икономика върху отделните лица и общностите, така и от заплахата от държавна репресия, налагана в името на капитала.

– Към какво трябва да призовават активистите в условията на нарастваща непредвидимост на епидемията от болести?

– Агробизнесът като начин на социално възпроизводство трябва да бъде прекратен завинаги, дори само в името на общественото здраве. Силно капитализираното производство на храна зависи от практики, които застрашават цялото човечество, като в този случай спомагат за разгръщането на новата смъртоносна пандемия.

Трябва да настояваме хранителните системи да бъдат социализирани по такъв начин, че опасните патогени да спрат да се появяват въобще. Това ще наложи приобщаването на производството на храна на първо място към селските общности. Това ще доведе до агроекологични практики, които защитават както околната среда, така и фермерите, които отглеждат нашата храна. Като цяло, трябва да излекуваме разрива, отделящ нашите екологии от нашите икономики. Накратко, трябва да си извоюваме планетата от капитала.

От climateandcapitalism.com

Превод: Жана Цонева, издателство KOI books, София. КОИ (Колектив за обществени интервенции) е сдружение на изследователи, които проучват социалните и трудовите права, и критически социални теории. Издателството публикува преводи и оригинални разработки на колектива.