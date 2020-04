Някои хубави страни на кризата

Бюро по труда Сердика в София. Снимка: Луиза Георгиева, Фейсбук

– Възможности по време на криза има, но печелят само хора, които са отдавна в съответния печеливш бранш. Кои са печелившите и кои губещите?

– След тази криза „Нищо няма да е същото”, но какво ще бъде?

Често чуваме израза, че кризите са пагубни за едни и възможност за други.

Ще се опитам да определя някои печеливши отрасли и дейности, тъй като губещите вече се тиражират широко по телевизиите. Опитвам се да давам информация за процеси, които ще ни засегнат и след 1-2 години.

И така, какво положително ни донесе кризата?

Спад в цените на имотите

Все още не се забелязва категорично, но едно е 100% сигурно – сделки няма! Не може и да има, защото нотариусите не работят. Но те не са причината да няма сделки. Хората инстинктивно свиват потреблението си, когато чуят КРИЗА.

През първите седмици на извънредното положение се наложи да дам няколко консултации на хора подписали предварителни договори за покупка на имот, които желаеха да развалят този договор и да отложат покупката.

Трябва да призная, че имахме и предварителен договор за продажба, но човекът предвидливо свали цената с 10 000 евро, за да се случи сделката. И тя се случи. Оттук нататък, ако някой изобщо успее да продаде нещо в следващите 18 месеца, то това ще стане на поне 30% по-ниска цена от сегашата пазарна цена.

Желаещи да продадат ще има много. Осоено тези работещи по схемата наема плаща вноската по кредита.

Намаляване на наемите

Неизбежно е. Дори вече се случва. Всеки ден говоря с бизнеси, които предоговарят наемите си. В много случаи наемодателите сами предлагат това намаление, за да запазят клиента и имота. Знаят, че банките рано или късно ще си поискат парите по отпуснатите кредити, просто защото това е работата на банката. А за да се договориш с нея за отсрочка, трябва да покажеш някакви приходи. Да, по-малки приходи, но приходи. Банките не отпускат кредити и не преговарят с хора без приходи.

С две думи, очаквайте спад в цените на наемите.

Българското производство на селскостопанска продукция е във възход

Покрай изследването което преди време правих за млечните продукти, получих доста информация за този бранш. В момента се преразпределя за добро.

Във веригите магазини не можете да намерите качествени млечни продукти, дори и да искате. Оказа се, че малка България е най-големия вносител на сухо мляко в ЕС. Внасят се и както ги наричат в брашна „пълнежи и набухватели”, които се слагат в млечните подукти.

Както казва ген. Мутафчийски „-Вече не се внасят!” Всеки шофьор идващ от чужбина бива поставян 14 дни под карантина, а тирът не може да върви без шофьор. Доставките са нарушени, а цените на „пълнежи и набухватели” се вдигат, поради липсата им.

Има и друг фактор определящ потреблението на селскостопански продукти произведени в България – затворените заведения. По традиция те използват най-нискокачествените продукти при готвенето, но сега техните вносители и производители не успяват да ги пласират, защото всички заведения са затворени.

Но хората няма да спрат да се хранят. Сега започнаха да си готвят вкъщи, а не да ходат по заведения. Продуктите за това готвене идват все повече от малките квартални магазини. Както казва един магазинер „-В момента продавам повече отколкото преди Коледа”.

С две думи млечни продукти продължават да се консумират, но веригата им на доставка вече е кравеферма в България – мандра в България – малко квартално магазинче (и фермерски пазари) – нашата трапеза.

Това дава стимул на селскостопанските производители и браншовете свързани с тях. Ако тази карантина се задържи още 2 месеца, това ще е безценна помощ за родното земеделско производство.

Не случайно мерките на правителството за подпомагане на бизнеса изключват отраслите свързани с производство на храни. За тях кризата е благодат. За нас е шанс да си припомним вкуса на хубавата храна.

Онлайн обучението

Образованието е друг бранш, който е изключен от държавните помощи. Информацията, която стига до мен е, че някои училища са перфектно организирани, а децата пъти по-доволни. Разбира се има и такива като училището на моите деца, където по незнайно каква причина (свързана с директорката мисля) нещата все още буксуват.

Без значение кое училище как се справя, онлайн обучението е бъдещето на образованието. Сайтът уча.се (ucha.se) стана еталон за успешна образователна платформа и се приема много добре от деца, родители и учители, макар последните да се очертават като най-засегнати от тези промени.

Практиката Home Office

Мисля, че всички останаха учудени колко успешно могат да се вършат голяма част от задачите от вкъщи. По-скоро от разстояние. Тук катализаторът са много добрите комуникации и бързия интернет в България. Сигурен съм, че Home Office практиките ще се наложат във все повече фирми и организации. Ако един ден си имаме и електронно правителство, още по-приятно ще бъде на всички работещи от дома, но за тази екстра май трябва да сменим управниците.

Пресяването на персонал

Последните години всички изпитваха недостиг на персонал. Получиха се сериозни извращения. Като пример давам IT компаниите, където е норамлно да наемеш един човек и да го държиш 6 месеца на заплата от 3000 лева, без да бъде включен в никакъв проект. Стигна се до там, че всеки който може да включва компютъра и да рови във Фейсбук минава за IT специалист. Това приключва вече. Чух и за първата голяма IT фирма, която прави сметка да освободи 20% от по-ниско квалифицираните си кадри.

Започва отсяването на квалифицираните от неквалифицираните служители. Очаквам също спад в заплащането и претенциите на служителите.

Домашната храна

Никой не може да се мери с кулинарните постижения на бабите на село. Това е така, защото те просто готвят ежедневно. Бях се притеснил, че тези умения ще изчезнат безвъзвратно, но тази карантина и затворените ресторанти принудиха голяма част от хората да готвят вкъщи.

Лошото е, че се съобщава за голям брой семейни скандали и очакван бум в разводите, но в крайна сметка готварството и уменията свързани с него изживяват ренесанс. Да му мислят ресторантите след карантината. Изискванията спрямо тях ще се повишат.

Финансовата култура

Няма начин да не се повиши. Скъпо е да си финансово неграмотен. Скоро може да бъде и фатално. Предстоят масови предоговаряния на кредити с банките. Това са отношения, които ще продължат над 20 години. Ако при тегленето на кредитите преди време законодателството беше едно, сега е друго. Описал съм го (виж “Приготвиха ли банките законодателството за имотен срив?”). Правилната информация при преговорите ще бъде разликата межу това да имате жилище или да го загубите след няколко години. Да работите за банката до живот или отново да решавате сам как да харчите вашите пари.

Разликата е в информацията, която имате и помощта, която ползвате.

Разбира се има и много други сектори, които ще изживеят ренесанс по време на кризата, но нека това не ви успокоява. Особено ако не сте в тези сектори от години. Най-добрия безплатен съвет, който мога да ви дам е да търсите ниши в сферта в която сте.

Предкризисните мерки описах преди година и половина (виж „Идва ли криза и каква стратегия да изберем”). Все още са актуални, макар да е малко късно тепърва да се готвим.

За останалото питайте мен – Васил Кендов, финансист.

От kendov.com