No Country for old Men* (Корона дневници от Ел Ей)

Лос Анджелис сниман привечер, когато обичайно има най-голям трафик, сега е празен. Снимка: Карл Леми

“OK, Boomer” изведнъж рязко остаря (бел. ред. – „бумър” в Щатите е пренебрежително обръщение към по-възрастен, от т. нар. „бейби бум поколение”, родено след войната през 50-те и 60-те години).

Епидемията „пенсионира“ обидното, пренебрежително обръщение на младото поколение към възрастните, и го замести с: “Boomer Remover” (бел. ред. – отстранител на възрастни) – новото жаргонно име на COVID-19, което набира скорост сред Millennials (бел. ред. – название за поколението, родено през 80-те и 90-те – децата на „бумърите“).

Старите хора са излишни. Ненужни. Тежест и бреме за младите данъкоплатци, които трябва да ги издържат. А и за беда, живеят все по-дълго. Не е ли по-добре за всички да оставим вируса да си свърши мръсната работа, да изчисти сините прически и бастунчетата, и да остави един свят населен само с Хипстъри?

Е, добре… да пощади (моите) Мама и Тате, и може би Баба и Дядо. Да подмине и Mick Jagger, щото може да е Бумър, но все още ни трябва… 80% от публиката му сме ние – хипстърите. Айде и Paul McCartney, от нас да мине. Останалите пенсии… 6 feet under (бел. ред. – 6 стъпки под земята), където им е мястото. Те никога не са били млади и cool, работоспособни и издържащи техните старци, нали? Нито пък хипстърите някога ще остареят и ще се превърнат в ненужен баласт?

Плажовете на Лос Анджелис са празни заради епидемията. Снимка: Ел Ей тако

Texas Lt. Governor (вице губернатор) Dan Patrick вчера се изхвърли с твърдението, че хората над 70 предпочитат да умрат, за да спасят икономиката. Не знам как е стигнал до това заключение без да ги пита умира ли им се.

Оранжевият дебил Тръмп не закъсня с поредната мъдрост: Продължението на карантината ще доведе до хиляди самоубийства. Според математиката му потенциалните десетки хиляди жертви на епидемията са по-приемлива цифра. Бих му пожелал среща с Boomer Remover, но този е такъв невероятен късметлия и survivor, че дори и да го спипа, най-вероятно ще кихне два пъти и ще отиде да играе голф.

Има известна разлика между политическото жертвоприношение на хиляди, и саможертвата на Джузепе Берардели – 72 годишния свещеник от селцето Касинго (наблизо до Милано), който отказа да използва респиратора, купен специално за него, и го отстъпи на по-млад пациент.

Илон Мъск, довчерашен вирус-скептик, днес докара от Китай за своя сметка 1000 машини за обдишване в Калифорния. Междувременно, „Тесла” се преоборудва за производство на такива машини. Всеки може да сгреши в първоначалната си преценка. Още по-добре, ако поправи грешката си.

Стойте си в къщи, ОК?

Празни магистрали в Лос Анджелис заради епидемията. Снимка: Ел Ей тако

The Great Equalizer*

Както винаги, всяка монета си има две страни. Почти едновременно с появата на циничната фраза: Boomer Remover, се пръкна Zoomers to Boomers (бел. ред. Непреводима игра на думи, млади помагачи на възрастни хора) – създадена от 17- годишния Daniel Goldberg от Santa Barbara, група тийнейджъри, които разнасят покупки и лекарства по домовете на възрастни хора.

Бумърите качват списъка с поръчките на сайта, и децата купуват и доставят. Проста идея, родена от младия Голдбърг след затварянето на училищата. Докато скучаел в къщи и гледал как баща му (лекар в спешно отделение) всеки ден тръгва за работа (на фронта), си мислел: С какво бих могъл и аз да помогна? И… измислил. В началото са били 13 гимназисти, но цифрата доброволци расте. Работното време е от понеделник до събота. Само във вторник са имали 50 поръчки. Та, така. Това е другото лице на тази възрастова група, често обвинявана в безотговорност по време на епидемия.

Едно от най-посещаваните места в Холивуд – Китайският театър, пред който има автографи и отпечатаци от пръсти на филмови звезди, е празно заради епидемията. Снимка: Ел Ей тако

Днес, в един и същи ден: Америка заема челното място и е водеща с най-много случаи на COVID-19 в света. Общо 3,28 милиона са подали молби за помощи за безработни за една седмица. сенатът гласува пакет от 2 трилиона помощ за блокираната икономика.

Ню Йорк е под обсада. Болниците са препълнени. Медицински сестри от болница Mount Sinai West, са принудени да използват найлонови торби за боклук поради липса на защитни облекла. Лекарите пишат завещанията си.

Естествено, не закъсня и поредното включване с мъдрости на известна личност: Madonna, полегнала във вана заобиколена със свещи и пълна с плуващи цветчета от рози, декларира че вируса е The Great Equalizer…, който не прави разлика между бедни и богати, известни и неизвестни, и т.н. Вече до болка познати клишета. С прясно-опънато почти неразпознаваемо лице, Бумърката многозначително заявява: “ What’s terrible about it is that it’s made us all equal in many ways, and what’s wonderful about it, is that it’s made us all equal in many ways.” Мисъл, с която застрашително се приближава до речника на вожда Тръмп, за чиято особа днес няма да хабим думи и място.

Кеят Санта Моника е празен. Снимка: Ел Ей тако

И накрая: защо продължавам да ги бълвам тези дълги депресиращи репортажи, вместо да пиша смешки тук, или ако не друго…да си мълча. Продължавам ежедневно да попадам на скептици или вярващи в конспирации (особено в българския фейсбук), които се съмняват в сериозността на това което се случва. Разбирам… толкова е сюреалистично, че наистина е трудно за вярване. Разбирам също, че изолацията подлага психиката на сериозно изпитание. Затова:

Моля ви, информирайте се и бъдете в час. И стискайте зъби. Не е лесно.

Затворени заведения и магазини в Лос Анджелис заради епидемията. Снимка: Ел Ей тако

* No Country for old Men – „Няма място за старите кучета” – по заглавието на известния филм на братя Коен от 2007 г.

* жаргонно название на смъртта

Corona Diaries (корона дневници) – от фейсбук-страницата на автора

Владимир Тодоров. Илюстрация: e-vestnik

* Авторът е художник в киното и аниматор, работил е в големите киностудии като „Сони пикчърс“, „Уорнър“, и с режисьори, сред които Спилбърг и Земекис. Създал е някои от типажите в „Хари Потър“. Живее в Лос Анджелис от 21 години.