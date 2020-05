От „Бийтълс“ и Маккартни + история и превод

Рядко концертно изпълнение от 1997 г. на парчета от албума „Abbey Road“ на „Бийтълс“ – “Golden Slumbers”; „Carry That Weight“ (Златен унес; Да носиш тази тежест), в изпълнение на Пол Маккартни, с участието на Марк Нопфлър („Дайър Стрейтс“), Ерик Клептън и Фил Колинс (на барабаните), заедно със симфоничен оркестър, дирижиран от Джордж Мартин, продуцентът на „Бийтълс“.

(Виж по-долу и оригиналната версия).

С това парче започва завършващата смесица в албума „Abbey Road“, 1969 г.

Легендарният албум „Аби роуд“ е 11-ият студиен албум, предпоследен на „Битълс“, записан в студиото на EMI на „Аби роуд“ в Лондон. По-късно студиото е прекръстено на „Аби роуд студио“, поради популярността на албума.

Снимката на корицата на албума „Еби роуд“ поражда фантастични конспиративни теории – защо Пол Маккартни е бос? Започват сблухове, че всъщност е починал, което е легендирано и в номера на фолксвагена отзад, който завърша с 28 IF – това се тълкува като „28, ако“ – тоест ако навърша 28 г., колкото е предстощата годишнина на Пол Макартни. Виж във видеото по-долу повече фотоси, правени по време на заснемането на корицата.

Снимката с крачещите по пешеходната пътека на „Аби роуд“ битълси е идея на Пол Маккартни, и се превръща в легенда. Хиляди фенове на групата отиват на същото място да се снимат всяка година, и това продължава до наши дни. Когато излиза албумът започват конспиративни теории – защо Пол Маккартни е бос на снимката, какво означава номерът на фолксвагена отзад – завършващ с 28 IF. Това се свързва с възрастта на Пол, който трябва да навърши 28 години, и поражда слухове, че е умрял, и подменен с двойник.

Парчето “Golden Slumbers” се слива с “Carry That Weight” и с това започва песента „Край“, финална в албума. Двете парчета са записани заедно като едно парче. И двете са написани от Пол Маккартни, но като автори са посочени Lennon–McCartney, както повечето парчета на „Бийтълс“. Цигулковата част и духовите инстументи са аранжирани и написани от продуцента Джордж Мартин.

Част от текста се основава на поема от VII век от Томас Декер, наречена „Приспивна песен“.

Текст:

Once there was a way to get back homeward

Once there was a way to get back home

Sleep pretty darling, do not cry

And I will sing a lullaby

Някога имаше път да се върнеш към къщи

Някога имаше път да се върнеш вкъщи

Спи, скъпо мое, не плачи

И аз ще ти изпея приспивна песничка

[Verse]

Golden slumbers fill your eyes

Smiles await you when you rise

Sleep pretty darling, do not cry

And I will sing a lullaby

Златен унес изпълва очите ти

Усмивки те очакват, когато се събудиш

Спи, скъпо мое, не плачи

И аз ще ти изпея приспивна песничка

[Chorus]

Once there was a way to get back homeward

Once there was a way to get back home

Sleep pretty darling, do not cry

And I will sing a lullaby

…

Снимка на ул. „Еби роуд“, Лондон, от 1969 г. В средата се вижда легендарната пешеходна пътека. Виж във видеото по-долу снимки, правени по време на заснемането на корицата. Снимка: Уикипедия

…

[Chorus]

Boy, you’re gonna carry that weight

Carry that weight a long time

Boy, you’re gonna carry that weight

Carry that weight a long time

Момче, трябва да носиш този товар

Да носиш този товар дълго, дълго

Момче, трябва да носиш този товар

Да носиш този товар дълго, дълго

[Verse]

I never give you my pillow

I only send you my invitations

And in the middle of the celebrations

I break down

Никога не ти давам моята възглавница

Аз само ти изпращам покани

И посред празненствата

Аз се сринах

(груб превод на текста)

[Chorus]

Boy, you’re gonna carry that weight

Carry that weight a long time

Boy, you’re gonna carry that weight

Carry that weight a long time

В литературата за „Битълс“ има безброй тълкувания на текста на тези две песнички. Някои твърдят, че Пол Макартни ги е написал повлиян от смъртта на продуцента им Брайън Епстайн през 1967 г., други твърдят, че това е поради настроенията му, предусещащи разпадането на „Битълс“.