Гласът на всичколозите се мъчи да заглуши гласа на площада (+ фотогалерия с лозунги)

Лозунги от протестите против правителството на Борисов юли 2020 г. Снимка: e-vestnik

„Божественото право на тълпите замества божественото право на кралете“

Гюстав Льобон

Политически наблюдатели, коментатори, социолози и бла-бла-експерти през последните дни задръстват информационното пространство с хипотезите и предположенията си за случващото се у нас. Правят казионни дисекции, ръсят превъзбудени клишета с нездрав апломб, като че ли прозренията им са открития на тънки познавачи на колективното съзнавано. И несъзнавано.

Толкова словесна шлака се излива, че тези, които не са били на протестите, трудно могат да разберат какво точно се случва. Защото мощното „буууу“ на цялата дружина от наблюдатели, коментатори, социолози, политолизи и т. н. експерти, всъщност се опитва да заглушава гласа на народа. Както едно време същото „буууу“ заглушаваше честотите на свободните радиостанции отвъд Желязната завеса.

Тези, които са по площадите, говорят с лицата си – закрити или не с маски. С очите си – искрящи от очакване и сухи от сълзи. С телата си – наметнати с трибагреници. С децата си – издигнати над тълпата върху раменете на родителите си. Със сърцата си – изнесени в протягащите се към слънцето длани.

Тези, които са по площадите, говорят със скалъпените набързо плакати и с лозунгите си, написани на парче кашон, на страница от скицник, на гърба на тениската…

Нека ги видим. И да ги усетим:

Чао, мутро

Борисов, къде се скри, бе, мишка

Hasta la vista. Толупи

Корона, чао. Бойко, чао.

Толкова е зле, че дори интровертите са тук

Протест срещу Тиквата и Дебелия, но НЕ в полза на Божков, Радев и Корнелия

EU, come see how they spend your money

Имам рожден ден. Направете ми подарък. Оставка.

За децата на България. А не за Р.Р., М.М.

Няма накъде, не мога повече. От ръцете на Бойко страдаме всички

За една чиста и свята република

Ние не чупим държавата, ние я градим

Не искаме ГЕРБ, не искаме БСП. Искаме промяна! Промяна!!!

Мутро, ела да те погалим

Уморих се да се срамувам от вас

Докога Борисов ще ни лъже?!

Искам да живея в България

Народе????

Гешев е позор

Тулупо ди тути тулупи

Тикво, падаш с 200!!!

Хвърлете една оставка, нормално е

Протестът е на хората!

ГЕРБ-ът на корупцията

Shame on EU, Borisov!

Журналисти, събудете се!

Гешев за затвор

И т. н. – виж снимките

