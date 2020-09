Мартин Белов

Аз, Мартин Белов,

независим и свободен гражданин на Република България и горд като гражданин на Европейския съюз разбиран като организация за насърчаване на свободата, демокрацията, правовата държава, социалния просперитет и включване и солидарността между народите на Европа, а не просто като структура за раздаване на еврофондове, заявявам категорично нежеланието си да бъда управляван от настоящето правителство на моята страна.

Считам, че това правителство отдавна и безвъзвратно е загубило своята легитимност поради обоснованите съмнения в корупция, непотизъм, клиентелизъм, шуробаджанащина, опасна и повсеместна некомпетентност и сериозно и систематично, дори брутално нарушаване на правата на човека.

Отказвам да бъда управляван повече от войнстваща арогантност, безпардонна простащина и очевидна престъпност. Отказвам да гледам разрушаването на последните устои на демокрацията и пазарната икономика в България. Отказвам да приема, че е възможно в ЕС да има територия, завладяна от мафията и превърната в машина за източване на европейски фондове под флага на алчността, користта и войнстващата глупост. Отказвам да приема за нормално хора със скандално образование и ниска квалификация да заемат висши и средни управленски и административни длъжности. Отказвам да гледам абдикацията на държавата от истинското образование и наука, което не е просто продукт, бизнес, инструмент за прикриване на безработица или средство за раздаване на дипломи на „нашите“. Считам, че десетилетния умишлен и целенасочен процес на антиселекция, поставящ навсякъде, но особено на стратегически места, некадърни, необразовани и арогантни послушковци трябва да спре.

Ето защо, категорично заявавам, че възнамерявам да упражня конституционното си право на събрание на открито и така мирно и без насилие, в рамките на конституцията, закона, международното право и правото на ЕС да участвам в антиправителствения протест на 10 септември като по този начин подкрепя десетките хиляди свободни и разочаровани хора, съсипани и ужасени от гнета на мафията в България.

Считам, че правото на мирно гражданско неподчинение е в основата на западната либерално демократична конституционна цивилизация, към която принадлежа и която искрено и по убеждение преподавам на моите студенти както в България, така и в редица европейски университети. Това право има своите корени в идеите на най-светлите умове на човечеството, сред които особено място заемат Джон Лок и Махатма Ганди. Правото на съпротива срещу узурпация на държавната власт е прокламирано и в най-добрите образци на западния конституционализъм, например в Основния закон на Федерална Република Германия.

Участвам в каквато и да е форма на протест за първи път в живота си. Надявам се и за последен. Правя го, за да мога да погледна в очите студентите, на които по убеждение внушавам, че демокрацията и правовата държава си заслужават, права на човека – естествени и неотменими, а не дарувани от полуграмотни писарушки, съществуват, а гражданският активизъм е в основата на колективната човешка свобода. Правя го и защото го дължа на моите деца, семейство и родители. В крайна сметка го дължа и на себе си, за да продължа да се считам за свободен, честен и достоен човек. Правя го и защото обичам безкрайно професията си и вярвам, че конституционализмът и конституционното право могат и трябва да са инструмент на доброто и справедливото.

Бъдещето е неясно, вероятно лошо. Олигарси и политици вероятно се надяват да използват този протест. Някои от тях може и е вероятно да успеят. Предстоят години на нерадост и разочарование – икономическо, политическо, социално, цивилизационно. Въпреки това, настоящето положение е нетърпимо, противоконституционно и незаконно. Държава, която е завладяна от мафията, е недопустима в ЕС. Ето защо, ще участвам в протеста не в подкрепа на политици, олигарси и личности, които искат да го използват, не в полза на резервен отбор от калинки и тролове. Моят протест ще бъде против корумпираното, нечовешко и жестоко управление на България в момента, което оскверни и продължава да осквернява конституцията на страната и систематично гази правото на ЕС и международните задължения на България пред широко затворените очи на някои бюрократи.

Има мигове в човешката история, които не трябва да се пропускат. Пропуснеш ли ги следващата поправка идва след десетилетия, може би и дори столетия. А може и такава да няма. Влезеш ли в спиралата излизане няма. Българската история, за съжаление, изобилства от примери за това. Вярвам, че сега преживяваме един от тези решаващи, ключови моменти. Мирният, но неотклонен протест срещу злото днес вече не е политически акт. То е морално задължение на всеки свободен български гражданин, който желае достойно и реално европейско бъдеще за България. Протестът трябва да е мирен, без насилие, без кръв и без злоба! България няма нужда от гражданска война, която завинаги да счупи и без това крехките основи на фасадната ни демокрация.

Нека свободният дух и чистите помисли ни пазят! Не на насилието и злото във всичките му форми!

От страницата на автора

* От сайта на ЮФ: Доц. д-р Мартин Белов е преподавател по конституционно и сравнително конституционно право в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“. Той е заместник декан на ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ с ресор международна дейност, дигитализация и виртуална среда.

Мартин Белов е бил гост-професор и лектор в „Гьоте-Университет“, Франкфурт на Майн, ФРГ (2019), Университет Хирона, Испания (2019), Университет „Помпеу Фабра“, Барселона, Испания (2019), Европа-Университет „Виадрина“, Франкфурт на Майн, ФРГ (2017 и 2018), Университет „Алдо Моро“, Бари, Италия (2018), Европейското училище по право и управление, Атина, Гърция (2017-2018), Университет „Сьодерторн“, Стокхолм, Швеция (2017), Висшето училище „Санта Ана“, Пиза, Италия (2016), Държавната академия на Саксония, Дрезден/Баутзен, ФРГ (2016), Варшавски университет, Полша (2015), Университет на Лодз, Полша (2015), Лисабонски университет, Португалия (2012), Държавен университет на Милано, Италия (2011) и Кьолнски университет (2007-2009).

Мартин Белов е бил проектен изследовател в Макс-Планк институт по европейска правна история, Франкфурт на Майн, ФРГ (2010-2012) и гост-изследовател в Института по федерализъм, Фрибург, Швейцария (2014). Той е специализирал в Оксфордския университет (Великобритания) (2017), Макс-Планк институт по сравнително публично и международно право, Хайделберг, ФРГ (2009), Технически университет Дрезден, ФРГ (2006); Университет на Гент, Белгия (2004) Страсбургски университет, Франция (2003); Хамбургски университет, ФРГ (2002-2003), Европейската академия по теория на правото, Брюксел, Белгия (2001) и Виенския университет (2001).

Мартин Белов е председател на Софийската мрежа за правна наука. Той е член на Европейската група по публично право, Международната асоциация по законодателството, Надзорния съвет на Централно и източноевропейския форум на младите правни, политически и социални теоретици, Българската асоциация по философия на правото и социална философия, Съюзът на учените в България и др.

Мартин Белов е член на редакционните колегии на следните списания: New Authoritarianisms and Democracies (NAD-DIS) Journal, списание на Държавния университет на Милано, Италия https://riviste.unimi.it/index.php/NAD/about/displayMembership/217, списание ‘Jus et Salus’, списание на Университета Рома Тре, Италия и Годишника на юридическия факултет на Университета на Ниш, Сърбия.

Мартин Белов е публикувал 14 книги и повече от 80 научни статии.