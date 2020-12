Ваксини и тъпомер

Снимка: Сайънтист

…Има привидно инертни хора, с буквално опаки разбирания за всичко, което ги заобикаля. Те са т. нар. ентусиазирани лаици, които имат мнение във всяка или почти всяка област. Те имат най-натрапливо и крещящо мнение именно в областите, в които нямат никакви компетенции. Сякаш го правят нарочно.

Една от тези области е ваксинопрофилактиката – в нея, освен че пискливото им мнение дразни дори тренираните нерви, има и огромен потенциал да навредят не само на себе си (собствените си деца), но и на обществото изобщо (чуждите деца, чуждите съдби).

Ако в тая гмеж от хора с безобразно мислене, или опити за мислене, имаш принципи и решителност да ги отстояваш, влизаш в капана на словоблудството за радост на “психясалите демони”, гонени от световната конспирация.

Но има моменти, когато трябва да кажеш нещо. Или защото си силно провокиран, или защото искаш да спиш спокойно.

От времето, когато английският лекар и биолог Едуард Дженер прилага първата ваксина в света, с която започва епичната битка срещу смъртоносната едра шарка, са изминали около 200 години. Няма начин обаче нещо толкова голямо и епохално да се е случило ей така. Гледал болна доячка да мачка кравешката гръд.

Със сигурност или тогавашните фармацевтични компании са платили на Дженер да “измисли тая скверна отрова” от комерсиални подбуди или ционистите по онова време са знаели какво им готви национал-социализмът столетия по-късно и са искали да прецакат “прогресивното и свободно” човечество превантивно. Много наивно е някак си да смятаме, че ваксините са превенция… Не, по-скоро със създаването им е започнало превантивното прецакване на членовете от елитарния клуб “бг-мама”.

Страшното е, че нашият “клуб” е детски кръжок в сравнение с подобни световни клубове. Не за да убеждавам някого в нещо, още повече “прогресивните майки” ще река няколко неща от кухнята на нелаиците, колкото и да е странно нелаик да взема думата по подобна важна тема.

– Във ваксините има алуминий!

Алуминият е третият най-често срещан метал в околната среда. Има го в питейната вода, в доста храни, при използването на алуминиеви съдове той се отделя в малки количества в храната. В някои ваксини има алуминий, чиято роля е да предизвика по-бърз имунен отговор. Ако детето ви има всички задължителни ваксини, от тях то ще е “получило” 4 мг алуминий за 6 месеца. За същия период, ако го кърмите, ще получи над 10 мг, а ако яде адаптирано мляко – ужас, над 100 мг! (General Biologics Product Standards; Constituent materials. Ingredients, preservatives, diluents, and adjuvants. 21 CFR: 610.15 (a); Tyler KL. Prions and prion diseases of the central nervous system (transmissible neurodegenerative diseases). In Mandell GL, Bennett JE, Dolin R, eds. Principles and Practices of Infectious Diseases. Philadelphia, PA: Churchill Livingstone; 2000)

– Във ваксините има живак!

Живакът е метал, който често стряска хората повече от необходимото. Живакът под формата на тимерозал не е вреден за здравето. Използването му във ваксините е било с цел да се „консервират“, да не се развалят. Още в началото на 90-те е имало майки, които пощуряват и живакът е премахнат като консервант. След премахването му същите майки пощуряват двойно повече смятайки, че ЩОМ Е премахнат, наистина Е БИЛ вреден. Това струва около 400 000 млн. долара за нови изследвания, които да докажат вече известното – живакът под формата на тимерозал не е вреден за здравето. Но въпреки това го махнахме!

Доволни?! (Leslie K. Ball, MDAn Assessment of Thimerosal Use i pp. 1147 -1154; The Lancet. Volume 385, Issue 9965, 2004 “We have found no convincing evidence that MMR vaccination increases the risk of autism or other PPDs”Childhood Vaccines. Pediatrics Vol. 107 No. 5 May 1, 2001)

– Във ваксините има формалдехид!

Използва се за „убиване“ на вирусите или бактериите от които се „правят“ ваксините. Следва етап на пречистване след който от формалдехида има само следи. Много по-малко, отколкото има по принцип в кръвта. (Kien Chai Ong et alFormaldehyde-Inactivated Whole-Virus Vaccine Protects a Murine Model of Enterovirus 71 Encephalomyelitis against Disease. Journal of Virology, 2009,1, 661-665 )

– Във ваксините има желатин!

Има, използва се за стабилизатор и е хидролизиран, “пречистен”, “Най-сериозните„ последствия от него са описани като „зачервяване за около час“ на мястото на инжектирането. Авторите описват алергичната реакция на кожата при досег с полени като по-тежка. (Atkinson WL, Kroger AL, and Pickering LK. General Immunization Practices. In: Plotkin SA, Orenstein WA, and Offit PA, eds., Vaccines Fifth Edition. Saunders Elsevier, 2008.)

– Ваксините причиняват аутизъм!

Няма никакви експериментални или клинични доказателства за това. Никакви! Всъщност “борещите се за правда майки” рядко знаят какво точно е аутизъм, ако не броим беглата и противоречива информация от Уикипедия. Те са като русофили, които не знаят руски. Просто мразят Америка. (C.Paddy FarringtonMMR and autism: further evidence against a causal association. VaccineVolume 19, Issue 27, 14 June 2001, Pages 3632–3635)

– “Ако моето дете не е ваксинирано, какво пречи то на вашите ваксинирани деца?”

Тук тъпомерът се счупва! Мен лично ме е срам да отговарям на подобен въпрос. Ако някой го задава сериозно, значи не е нито обсебен, нито луд, маниак или подобни. Значи, че е тъп! Ако някой е тъп, е абсолютно безотговорно да се бориш със “свещената простота”. Нека мята съчки по каладата ви, по-добре да горите. По-малко боли!

Спирам дотук, защото знам, че няма смисъл. Защото се уморих.

В. В. (ваксиниран по задължителния календар и все още жив)

Текстът е публикуван в medicalnews.bg през 2015 по повод на тогавашната съпротива срещу ваксините, които днес избухват с нова сила заради коронавируса.

д-р Валери Велев има научна степен „доктор“ по инфекциозни болести, работи в Детска клиника на Болницата по инфекциозни и паразитни болести и е преподавател в Катедрата по инфекциозни болести и паразитология на Медицински университет – София. Има специалности по медицинска биология и медицинска паразитология. Виж в e-vestnik интервю с него за коронавируса