Пет въпроса към „Евронюз“ за бъдещите им български партньори

Ще стане ли „Евронюз“ партньор на Харизанов и сие. Снимка: Change.org

Уважаеми собственици, управители и журналисти от телевизия „Евронюз“,

„Евронюз“ обяви плановете си да създаде български канал заедно с ТВ „Европа“, която ще се преименува на „Евронюз“-България, но без без да смени сегашния си собственик Добрин Иванов и изпълнителния директор Георги Харизанов.

България е на 112-о място в класацията за свобода на словото на „Репортери без граници“ – най-зле представящата се държава в Европа, ако изключим Русия, Беларус и Турция. Тази позиция е потвърдена и в доклади на други компетентни международни организации, и корелира с лошото представяне на страната в борбата с корупцията и прилагането на правовия ред.

В тази връзка, в Международния ден на свободата на пресата 3-ти май, отправяме към вас няколко въпроса:

– Наясно ли сте с факта, че основният бизнес на г-н Добрин Иванов, с който финансира Телевизия „Европа“, е търговията с оръжия и през нея той е замесен в скандала с отравянето на друг български оръжеен търговец с “Новичок”? (виж тук, на английски и на български).

– Наясно ли сте с факта, че г-н Добрин Иванов има общи бизнес интереси с г-н Делян Пеевски, олигарх, сочен като “айсберга на коруцпията в България” и основен фактор за потъването на свободата на словото в България през последните 10 години? (виж тук).

– Наясно ли сте с факта, че г-н Добрин Иванов е получавал пари от офшорка свързана със скандала “Магнитски” – разкритие на Международния консорциум на разследващите журналисти ICIJ? (виж тук).

– Наясно ли сте с факта, че г-н Георги Харизанов има ефективна присъда за рекет (впоследствие реабилитиран) и се явява един от пропагандните стълбове на правителството на Бойко Борисов? (виж тук).

– Ако за Евронюз не е проблем този брак по сметка с Телевизия Европа, как ще убеди българската публиката, че не служи за параван и легитимация на местни задкулисни играчи, които са част от проблема със свободното слово в България?

Подкрепете и споделете петицията – Five questions to Euronews English

from Bulgarians