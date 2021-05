Може ли Израел да взривява Газа и все пак да има приятели в Залива?

Снимка: от тв екрана

Сцените на опустошение в Газа вероятно ще затруднят Израел да спечели най-голямата дипломатическа награда – да бъде признат от Саудитска Арабия. Но засега другите богати държави от Залива, инвестирали в установяването на връзки с Израел през миналата година, не дават признак, че са размислили. Арабски представители в един глас заклеймиха това, което нарекоха крещящи нарушения – действията на израелската полиция през последните седмици около джамията Ал Акса в Ерусалим и смъртоносните въздушни удари по ивицата Газа.

И все пак в Обединените арабски емирства, които заедно с Бахрейн признаха Израел миналата година съгласно подкрепяните от САЩ „Аврамови споразумения“, официалната критика към Израел сега често е уравновесена с твърд тон и по отношение на другата страна в конфликта. В някои случаи в ОАЕ, които отдавна осъждат ислямистките политически движения, заклеймяването на бойците на „Хамас“, която контролира Газа, даже се преповтарят израелските позиции.

„Хамас“ изстрелва ракети от квартали с мирно население, а когато дойде отговорът, „Хамас“ крещи: къде са арабите и мюсюлманите? Вие превърнахте Газа в гробище на невинни хора и на деца“, пише ислямският проповедник от ОАЕ Уасим Юсеф в „Туитър“, където има 1,6 милиона последователи. В страна, в която социалните мрежи се следят строго от властите, друг жител на емирствата Мунтер аш Шехи е написал в „Туитър“: „Аз няма да подкрепям или съчувствам на която и да било терористична организация като „Хамас“ за каквато и да било кауза, дори да е представена като хуманитарна или религиозна. #No To Terrorism“. В социалната мрежа започна да циркулира сред някои араби хаштагът „#Palestine Is Not My Cause“.

САУДИТЦИТЕ НЕ БЪРЗАТ

Засега не изглежда тези чувства да са разпространени много в Саудитска Арабия. Разпространено е мнението, че най-голямата, най-богатата и най-могъщата монархия в Залива е дала мълчаливо съгласие за решението, което взеха миналата година съседните Бахрейн и ОАЕ за установяване на връзки с Израел. Но не бърза да признава Израел и сега изглежда е доста по-малко вероятно да направи това, поне в средносрочен план. Мнозина саудитци са реагирали на хаштага „Not My Cause“ с постване на снимка на крал Салман и негов цитат: „Палестинската кауза е наша първа кауза“.

На 13 май саудитската телевизия излъчи кадри от проповед на духовник в Мека, който се моли за палестинска победа над „врага на Бога“. И това стана само година след като главният имам на кралството призова да не се говори срещу Израел след септемврийските споразумения.

Сега би било „немислимо“ саудитското ръководство да обмисля нормализиране на отношенията с Израел поне през следващите две години, казва Нийл Килиам, асоцииран сътрудник в британския мозъчен тръст „Чатъм хаус“.

Миналогодишните решения на ОАЕ и Бахрейн, а след това и на Судан и Мароко да признаят Израел бяха осъдени от палестинците като отстъпление от единната позиция на арабските страни, че мир с Израел може да има само ако той се откаже от окупираните земи. ОАЕ и Бахрейн твърдяха, че техните споразумения в крайна сметка ще са от полза за палестинците, включително защото Израел е обещал да се откаже от плановете си за анексиране на Западния бряг.

Абдулрахман ат Тоуаджри, 29-годишен саудитец, казва по време на посещение в търговски център в Рияд, че страните, сключили мир с Израел, трябва „истински да преосмислят“ решението си, защото не може „да се вярва, че Израел ще спазва обещанията си“. „Силата е в единството, така че, ако арабските и мюсюлманските страни се обединят, конфликтът ще приключи. Щеше отдавна да е приключил, ако се бяха обединили“, каза той пред Ройтерс.

Обаче емирствата и други страни вероятно вече са инвестирали много в политиката на промяната, за да сменят сега внезапно курса. Споразуменията дадоха тласък на туризма, инвестициите и сътрудничеството в различни сфери – от енергетиката до технологиите. Инвестиционен фонд от ОАЕ планира да придобие акции от израелско газово находище, а операторът на дубайско пристанище участва в търг за управление на пристанището на Хайфа.

„Аврамовите споразумения са необратим процес“, каза изтъкнатият коментатор от емирствата Абдулхалек Абдула. „Беше съвсем ясно, че те съвпадат с националните приоритети и стратегическите интереси на ОАЕ, така че връщане назад няма“, добави той.

