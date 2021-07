Как Филиповци стана Мексико във филм с Лиъм Нийсън и Моника Белучи

Жоро Барона позира с автограф от Лиъм Нийсън. Снимки: от личната страница във Фейсбук на Ирина Асиова-Диамант

Била съм в Мексико 5 пъти, но никога не бях ходила във Филиповци. И когато мъжът ми (продуцентът Моше Диамант, ако още не сте разбрали) каза, че ще снима част от филма с Лиъм Нийсън и Моника Белучи в…. циганската махала, щото нашите братя роми много приличали на…мексиканци, викам е т’ва не е за изпускане.

Кога друг път ще стъпя във Филиповци.

Не знам дали помните онази култова лента на Вим Вендерс “Париж, щата Тексас”. Е, аз влязох във “Филиповци, щата Тексас”.

Филм във филма! Това е магията на голямото кино! Да превърнеш ромския квартал на София в Ел Пасо.

И да отбележа нещо много важно. 40 години мъжът ми снима филми по целия свят. Над 300 продукции ли са, вече е спрял да ги брои. От пампасите на Аржентина до джунглите в Тайланд! Но твърди, че за първи път му се случва да не му изчезне от локация дори един кабел.

Такава стройна организация и професионализъм Холивуд не е виждал. Не се шегувам. Аз лично сериозно преосмислям израза “циганска работа”.

И всичко се крепи на честната дума на Барона. Жоро Барона! Той и синовете му ми направиха ВИП тур из мексиканската махала. На Барона хасиендата е издържана в неокласически цигански барок… бели мраморни колони, бели рози и тераса с гледка към бараките на гетото.

Местният магазин е добре зареден и цените са като при социализма. Уиски, цигари, вафли. Всичко излиза към 3,60 лв.

Синовете на Жоро Мексиканеца ми събраха статисти, подредиха ги, и ги изрежисираха даже. Викат: Бавно ходете, а така, зад нея. Наснимахме се. Любимият ми кадър е този на Барона! Вижте го само как професионално ми позира с автографа от Лиъм Нийсън. To Barona with warm regards! На Барона с най-топли чувства!

Т’ва няма сценарист, който да го измисли, бате. Даже и Кустурица. Само животът ражда подобни сценки.

P. S.

Казаха, че още не са решили за кого да гласуват. Тия с изборите не ги пускаме тука, викат, щото прават напрежение.

Но все ми се струва, че щом евреин и циганин се разбраха, могат да се постигнат всякакви договорни отношения. Само един съвет от опитния еврейски продуцент… При преговори с нашите мексиканци е много важно да покажеш, че ги уважаваш.