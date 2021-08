Как холивудската звезда Рийз Уидърспун продаде компанията си за 900 млн. долара

Рийз Уидърспун. Снимка: фирмен сайт

Противно на съмненията на скептиците, една огромна сделка е факт: актрисата и продуцент Рийз Уидърспун действително успя да продаде компанията си Hello Sunshine за близо един милиард долара – за 900 млн. Купувачът е нова компания, която бившите топ мениджъри на Disney създават с пари от един от най-големите в света инвестиционни фондове – Blackstone. Тя ще се специализира в производството на съдържание за стрийминг услуги, а Уидърспун ще има дял в нея, съобщава The Bell.

Както бизнес медиите предположиха в началото на юли, продуцентската компания на Рийз Уидърспун Hello Sunshine намери купувач и постигна сделка на стойност 900 млн. долара. Apple и други гиганти в областта на видео стрийминга участваха в търга за Hello Sunshine, но купувачът е нова компания, която все още дори няма име. Тя е основана от бившите ръководители на Disney Кевин Майер и Том Стагс и се финансира (включително сделката за Hello Sunshine) от един от най-големите инвестиционни фондове в света – Blackstone, който управлява 684 млрд. долара.

Blackstone ще похарчи около 500 млн. долара, за да изкупи дяловете на всички акционери на Hello Sunshine с изключение на Уидърспун, съпруга ѝ Джим Тот и бизнес партньора Сет Родски (пакети акции на компанията са собственост на телекомуникационния гигант AT&T и фондацията на вдовицата на Стив Джобс Emerson Collective). Уидърспун и партньорите ѝ ще останат начело на Hello Sunshine и ще получат дялове в компанията, която създават топ мениджърите на Disney.

Hello Sunshine е основана от Уидърспун и Родски през 2016 г., но историята на компанията датира от началото на 2000-те години. Тогава Уидърспун основава продуцентска фирма Type A Films благодарение на успеха на „Професия блондинка“, след което си партнира с Бруно Папандреа, продуцент на „Венчален шок“. Заедно продуцират номинираните за „Оскар“ филми „Не казвай сбогом“ и „Моето приключение в дивото“. Първият събра 369 млн. долара в боксофиса при бюджет от 61 млн. долара, а вторият – 52,5 млн. долара при бюджет от 15 млн. долара. Но най-голям успех имаше сериалът на HBO „Големите малки лъжи“, който през 2017 г. спечели осем статуетки „Еми“ и четири „Златни глобуса“. През 2016 г. Уидърспун се разделя с Папандреа и основава нова компания, която се фокусира върху истории „от и за жени“.

През юни 2021 г. Уидърспун говори за мотивацията си пред списание „Интервю”: „Допитах се до ръководителите на филмови студия за това какво създават за жените и с изключение на един, всички казаха, че нищо. Един продуцент ми каза: „Рийз, тази година вече имаме филм за жена. Не можем да пуснем друг.“ И не се страхуваха да ми го признаят. Това беше просто норма. Порази ме фактът, че ми го казаха толкова откровено и че трябваше да го приема.“

Кевин Майер и Томас Стагс, които купуват компанията на Уидърспун, са добре познати личности на пазара на видеосъдържание в САЩ. И двамата са работили в Disney по близо 20 години и са напуснали компанията през втората половина на 2010 г. по една и съща причина – и двамата са се надявали да надживеят дългогодишния главен изпълнителен директор на Disney Боб Егър, който в крайна сметка напусна компанията през 2020 г., но загубиха надпреварата за негов наследник. Преди да напусне Disney през 2016 г., Стагс беше главен оперативен директор. Майер – ръководи сделките на Disney за закупуване на Pixar, Marvel и Lucasfilm, преди да изгради от нулата и да стартира собствената стрийминг услуга Disney+. Той подава оставка през 2020 г., след което кариерата му прави рязък завой.

На 1 юни Майер зае поста главен изпълнителен директор на американския TikTok, а още на 6 август Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, с която забрани на социалната мрежа да работи в САЩ. Три седмици по-късно Майер подаде оставката си – както се оказа по-късно, по този начин пропусна възможността да участва в едно от най-ярките корпоративни възраждания: TikTok изчаква шест месеца, надживя Тръмп, а забраната беше отменена през юни 2021 г. от Джо Байдън, преди още да е влязла в сила.

Сега Майер и Стагс ще създадат нова независима продуцентска холдингова компания, която да произвежда съдържание за стрийминг платформи. През февруари 2021 г. те се споразумяха с Blackstone за финансиране на стойност 2 млрд. долара, а Hello Sunshine е първата им сделка. Висшите ръководители очакват да се възползват от надпреварата за стрийминг услуги и от недостига на съдържание, с който се сблъскват големите платформи. Северноамериканските компании са похарчили 149 млрд. долара за оригинално видео съдържание през 2020 г. 60% от тези пари са отишли при петте най-големи играчи – Disney, Warner, Netflix, Amazon, Fox. И са готови да харчат още повече – през май Amazon обяви, че купува холивудското студио MGM за 8,45 млрд. долара.

Рийз Уидърспун открива едновременно две опори за растеж – стриймингът на видео (през първата половина на годината Netflix и неговите конкуренти за първи път представляват повече от една четвърт от гледането на телевизия в САЩ – и това е само началото) и борбата за равноправие на жените, която, както мнозина отдавна са разбрали, създава цели нови пазари и множество бизнес възможности