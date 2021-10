Facebook, Instagram и WhatsApp преживяват пълен срив – защо се случи и какви ще са последиците

Фейсбук и неговите собствени платформи Instagram и WhatsApp преживяват най-сериозните глобални сътресения от поне три години насам. И трите платформи спряха да работят преди 19 ч. българско време на 4 октомври и още бяха недостъпни към полунощ. Причината най-вероятно не е кибератака, а грешки на самите служители на Facebook. Акциите на компанията се сринаха с почти 6 %, а големият спад беше много ненавременен – от средата на септември репутацията и акциите на Facebook вече бяха под обстрел заради разкритията на бившата служителка Франсис Хоган.

Facebook, WhatsApp и Instagram спряха да работят за потребителите по целия свят. Половин час по-късно Facebook и Instagram публикуваха оскъдни коментари, в които помолиха потребителите да бъдат „търпеливи“. Но дори и до полунощ достъпът не беше възстановен. От друга страна, други социални мрежи и онлайн услуги – Twitter, TikTok, Google и Amazon Web Services – започнаха да изпитват проблеми с достъпа (макар и не толкова сериозни, колкото Facebook, и най-вероятно се дължат на наплива от потребители). От Telegram заявиха, че това може да се случи по-бавно поради притока на нови потребители.

Тези смущения са най-сериозните за Facebook от 2019 г. насам, когато социалната мрежа и притежаваните от нея услуги първо се сринаха, а след това работиха със сериозни прекъсвания повече от ден.

Причини

Засега е много вероятно за провала да е виновен самият Facebook, а не хакери. Веднага след повредата експертите установиха, че проблемът е в маршрутизиращите протоколи BGP – система, която (възможно най-опростено) контролира достъпа на външни потребители до автономни сегменти на интернет, в този случай – до сървърите на Facebook. Само 20 минути след спирането на Facebook съоснователят на Cloudflare Дан Кнехт написа в Twitter, че „BGP протоколите на Facebook са изчезнали от интернет“. – което обяснява защо всички услуги на Facebook са били недостъпни за външни потребители.

Самият Facebook не обясни по никакъв начин причината за срива. Източници от компанията заявиха пред The New York Times, че кибератака е малко вероятна – архитектурата на Facebook, Instagram и WhatsApp е толкова различна, че един хакер не би могъл да срине и трите услуги едновременно. Събеседниците на NYT допълват, че не само самите услуги, но и вътрешната платформа на Facebook за работа не работят, в резултат на което повечето служители не само не могат да вършат работата си, но дори и просто да влязат в офиса: баджовете им не работят.

По-подробно (но далеч не сигурно) обяснение засега е предоставено само от потребител на Reddit с никнейм /ramenporn, който се е представил за служител на Facebook, работещ по проблема, и е заявил, че протоколите BGP са спрели да работят след актуализация на мрежовата конфигурация, извършена малко преди повредата – и достъпът може да бъде възстановен само от техници с физически достъп до центровете за данни. Малко след като коментарите му са публикувани, акаунтът /ramenporn е изтрит по неизвестни причини. Но предишният голям срив през 2019 г. също беше обяснен от Facebook с грешка в конфигурацията на сървъра.

Последиците

След срива акциите на Facebook спаднаха с почти 6%. Причината обаче не беше само спирането на социалните медии – целият технологичен сектор на американския фондов пазар поевтиня днес заради опасенията от дългосрочно повишаване на инфлацията. Състоянието на основателя на Facebook Марк Зукърбърг е намаляло с почти 7 млрд. долара в понеделник вечерта според класацията на Forbes в реално време, която се актуализира в реално време.

Както и през 2019 г. (тогава на фона на масово напускане на висши ръководители и началото на разследване на споразуменията на Facebook с други компании за споделяне на потребителски данни), прекъсването дойде в много лош момент за компанията. От края на септември насам The Wall Street Journal и The New York Times публикуваха няколко задълбочени разследвания за изключително неетичните бизнес практики на Facebook. А в неделя бившата топ мениджър на Facebook Франсис Хоген, която е източник на WSJ, се появи в телевизия CBS. От излизането на първата статия в WSJ стойността на Facebook е спаднала с 18,2 %.

Много символична е сега началната страница на едно от водещите технологични издания, The Verge: една от двете основни статии е за причините за спирането на Facebook, а другата е „всичко, което трябва да знаете за мета вселената“: новият водещ проект на Марк Зукърбърг, който трябва да бъде заместител на реалния живот за потребителите.

Всяко ново голямо произшествие показва колко всеобхватна и необходима е станала платформата на основателя на Facebook за потребителите. Няма съмнение, че по време на следващото изслушване в Конгреса относно Facebook тази история ще бъде припомнена енергично, а също така ще се превърне в един от аргументите в антитръстовите дела срещу компанията.

По материали на The Bell