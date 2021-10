Фейсбук под натиск: 17 големи медии публикуват материали, основани на вътрешни документи

Марк Зукърбърг пред антимонополната комисия на Конгреса. Снимка: видеокадър

Седемнадесет американски медии публикуваха материали, основани на вътрешни документи на Фейсбук. Проектът е наречен „Фейсбук Пейпърс“. Участват големи американски издания, сред които The New York Times, The Washington Post, Politico, CNN, The Verge, The Associated Press и Bloomberg. Вълната от публикации започна на 22 октомври, но повечето от статиите са публикувани на 25 октомври. От средата на септември Wall Street Journal публикува истории, базирани на тези документи, като нарича поредицата „Досиетата на Фейсбук“.

Ето само някои от фактите, които излизат наяве от „архива на Фейсбук“.

През 2020 г. основателят на Фейсбук Марк Зукърбърг заявява пред Конгреса, че социалната мрежа изтрива 94% от речта на омразата. Но вътрешни документи показват, че са премахнати по-малко от 5% от тези изказвания.

Жителите на САЩ са по-малко от 10% от потребителите на Фейсбук, но именно Америка получава по-голямата част от бюджета за модериране на съдържание – 84%. На останалия свят се падат 16%. Модерацията е особено проблематична в Индия, също и поради големия брой езици, които се използват там.

Фейсбук обяви борбата с конспиративните теории за една от основните си цели. Но доклад от 2019 г. показва, че тестовият акаунт на жителка на САЩ с консервативни възгледи е започнал да получава информация за конспиративното движение QAnon само два дни след създаването му.

Преди президентските избори в САЩ през ноември 2020 г. Фейсбук засили борбата си срещу дезинформацията. Непосредствено след изборите обаче много от инструментите за наблюдение са деактивирани, въпреки че служителите предупреждават, че в социалната мрежа се разпространяват слухове за изборни измами и се публикуват призиви за насилие.

През 2020 г. виетнамските власти, под заплахата от блокиране, искат от Фейсбук да цензурира публикации на местната опозиция. Според източниците на The Washington Post Марк Зукърбърг лично решава да изпълни исканията на виетнамските власти.

Има VIP потребители на Фейсбук, които не са обект на обичайните правила за модериране на съдържанието. Освен това мениджърите на Фейсбук могат лично да определят дали дадена публикация на известен потребител (напр. политик или знаменитост) нарушава правилата на социалната мрежа или не.

Документите, които стават основа за медийни публикации, са предоставени от бившата служителка на Фейсбук Франсис Хоган. 37-годишната Хоган е специалистка по данни с 15-годишен опит в областта на технологиите. Тя се присъединява към Фейсбук през 2019 г. Според Хоган тя иска да се бори с дезинформацията, защото неин близък приятел малко преди това се е увлякъл по онлайн конспиративните теории и е прекратил връзката си с нея. Във Фейсбук Хоган работи в отдел, който отговаря за противодействието на дезинформацията по време на избори по целия свят. След президентските избори в САЩ през ноември 2020 г. отделът е разпуснат, а Хоган подава оставка през пролетта на 2021 г.

Преди да напусне Фейсбук, Хоган копира десетки хиляди вътрешни документи на компанията. Тя споделя някои от тях с The Wall Street Journal, пише няколко жалби до Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (Хоган твърди, че Фейсбук подвежда инвеститорите, тъй като публичните изявления на компанията не отговарят на действителните ѝ действия) и се свързва с членове на Конгреса на САЩ. В началото на октомври Хоган официално разкрива самоличността си. Тя говори на изслушвания в Конгреса и в британския парламент и предоставя получените от нея документи на Конгреса, Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ и на американските медии (в редактиран вид).

Хоган смята, че продуктите на Фейсбук „вредят на децата, разделят обществото и отслабват демокрацията“. По време на изслушване в Конгреса тя заяви, че ръководството на компанията е наясно с проблемите и знае как да ги отстрани, но не прави нищо по въпроса или прави недостатъчно, защото поставя печалбата пред общественото благо. Според Хоган твърде много власт е съсредоточена в ръцете на Марк Зукърбърг, а Фейсбук не е в състояние да се промени сам и се нуждае от външен контрол и регулиране. В същото време, както отбелязва Хауген, тя не се стреми да унищожи компанията, а иска да ѝ помогне да преодолее кризата.

Фейсбук твърди, че фактите, разкрити от бившата служителка и журналистите, са извадени от контекста. „В основата на тези истории стои една невярна предпоставка. Да, ние сме бизнес и реализираме печалба, но идеята, че го правим за сметка на безопасността или благосъстоянието на хората, противоречи на собствените ни търговски интереси“, заяви говорител на социалната мрежа след публикуването на „архива на Фейсбук“. Компанията отбеляза, че през последните пет години е похарчила 13 милиарда долара за безопасност на потребителите (за сравнение, печалбите на Фейсбук през 2020 г. надхвърлят 29 милиарда долара).

Това е може би най-голямата криза в историята на Фейсбук, пише CNN. Изданието отбелязва, че този път социалната мрежа се е сблъскала с негативната преса, поредната вълна от интерес от страна на Конгреса (по време на изслушването на Хоган и демократите, и републиканците се съгласиха, че е необходимо допълнително регулиране на Фейсбук) и появата на информатори (след като Хоган подаде жалба в Комисията по ценни книжа и борси и друг бивш служител на Фейсбук, чиято самоличност все още не е известна). Въпреки това Уолстрийт вярва във Фейсбук, тъй като акциите му поскъпнаха по време на търговията на 25 октомври, а анализаторите все още препоръчват на инвеститорите да влагат пари в него. Те смятат, че Фейсбук ще оцелее благодарение на изключителната си позиция на световния пазар на онлайн реклама.

В разгара на скандала беше съобщено, че Фейсбук е на път да промени името си. Очаква се Марк Зукърбърг да обяви официално промяната на годишната конференция Connect на 28 октомври. Според The Verge, който съобщи за ребрандирането, новото име може да има нещо общо с Horizon – новото приложение за виртуален офис на Фейсбук. Експертите, интервюирани от списание Time, отбелязват, че понякога компаниите прибягват до подобен метод, за да възстановят репутацията си, но в случая с Фейсбук те смятат, че промяната на името няма да е достатъчна.