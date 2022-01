Bird.bg: Къде са биткойните за 10 милиарда долара, конфискувани от държавата?

Крипто борсата Kraken издаде годишния си доклад, в който пак се появиха онези 213 519 биткойна, свързвани с България. Цената им вече надминава 10 милиарда долара.

Линк към доклада

През 2017 г. „балканският интерпол“ SELEC обяви официално, че тези биткойни са били арестувани /seized/ от българските власти при международната операция Pratka/Virus срещу престъпна мрежа за митнически измами.

Първото официално съобщение на SELEC вече не е налично на сайта, но се вижда в архив. „More than 200,000 bitcoins in value of 500 million USD seized by the Bulgarian authorities“

В промененото съобщение сумата не е указана точно, но и до момента никой не е отрекъл, че са намерени биткойн портфейли.

Преди пет години властите ни, начело с Гешев, трескаво и нескопосно отрекоха информацията, но може би ако бъдат попитани сега ще има промяна? Все пак сумата не е за пренебрегване.

