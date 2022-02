Телевизиите вече пускат в новините как Борисов разказва вицове. Що не му направят едно шоу?

Нова тв и Би Ти Ви предават нашироко разходките на Борисов и срещите с партийния му актив. Снимка: от екрана

Телевизиите стигнаха върха. Или задълбаха под дъното, зависи кой как гледа на постиженията им…

Би Ти Ви пусна в новините как Борисов разказва виц пред партийния си актив. Всички телевизии отразиха с обилни репортажи обиколка на Борисов по газови трасета, магистрали, села и паланки и среща с партийния актив.

Докато беше на власт, телевизиите пускаха в новините селфита с джипката от т. нар. Севда тв. Но сега националните телевизии са поканени и са отразили нашироко и с любов разходката на своя любимец. Пуснали са обширно в новините поредица от негови яростни нападки, обвинения и елементарни лъжи, на които по традиция няма кой да възрази или поне да попита.

Както съобщи Би Ти Ви в дългия си репортаж с Борисов – „той завърши изказването си с виц“. И в новините го пусна как разказва вица:

– Кое се сваля най-трудно? – Умна жена, стар тапет, и Корнелия Нинова и Христо Иванов.

В действителност най-трудно се сваля Борисов. Такива жестове големите медии не са правили на никоя опозиция. Каква опозиция? За тях той още е управляващ. За телевизиите той не е свален от власт, не е загубил избори и още е премиер. Могат да му направят и едно шоу да разказва вицове.

БНТ пуска речите на Борисов в новините и в сайта си. Снимка: от екрана

Има един принцип за свободата на пресата, завещан от бащите на американската демокрация. Един съдия от Върховния съд на САЩ го е формулирал кратко: „Пресата трябва да служи на управляваните, не на управляващите“ (The press was to serve the governed, not the governors – съдия Хюго Блек, делото на „Ню Йорк Таймс“ срещу САЩ, 1971 г.).

Да погледнем как е у нас. Кой на кого служи?

Ако следваме този принцип – ето, националните телевизии (вече) не служат на управляващите. Но те не служат и на управляваните. Те служат на …Борисов. Продължават да обслужват предишния управляващ. Те не са независими медии, критикуващи правителството, а са просто партийни партизани, защитават интересите на една партия, дори само на един политик.

Става дума за власт, която натрупа много пари и с тях купува отново власт, като се почне от гласове и се свърши с телевизии и преса.

Сговор, който напълно отговаря на определението мафия.

Като изгледа човек на запис съботните новини на bTV, Нова и БНТ с участието на Борисов, след първоначалното впечатление за падението на телевизиите, ще види още нещо. Борисов уж държи реч, но се кара гневно. Това е …късният Хитлер. Звучи точно като него, който е гледал стари кадри. Активът на ГЕРБ гледа уплашен и потиснат. От тона му се вижда, че го е страх, колкото и да го обслужват телевизиите и да го пази Гешев. Само те са му останали като последни убежища.

Хитлер капут…

В социалните мрежи вече са забелязали приликата в изказването на Борисов и са монтирали неговия глас в кадри от реч на Хитлер.

Впрочем, Борисов напомня и на последните дни на Кадафи. Няма да е чудно да тръгне да бяга, ако сменят Гешев.