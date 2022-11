„Атлантик“: Как Катар спечели домакинството на Световното първенство по футбол през 2022 г.

Катарците харесват футбола, но обичат соколарството

Лов с птици, препускане по дюните с автомобили 4х4, вечери с момчетата в пустинните станове – това е животът на мъжа от Доха, пише Мат Слейтър в спортния сайт„Атлантик“.

Спортът е толкова популярен, че повечето птици, които могат да струват до 85 000 паунда (100 000 долара) всяка, се отглеждат във ферми, а търговията с диви соколи не се насърчава.

Но в книгата си „Inside Qatar: Hidden Stories from One of the Richest Nations on Earth“ (“ Катар отвътре: скрити истории от една от най-богатите нации на Земята“) от 2022 г. британският социален антрополог Джон Макманус цитира френски развъдчик, който веднъж му казал „В Катар няма правила, сезонът е отворен.“

Когато Макманъс пита катарец, който го е извел на еднодневен лов, дали е законно да се купуват диви птици, отговорът е: „понякога е незаконно“.

Няма правила, сезонът е открит, понякога е незаконен... звучи малко като лова, който ръководният орган на световния футбол ФИФА организира за правото на домакинство на Световните първенства по футбол през 2018 и 2022 г.

Катар победи офертите на Австралия, Япония, Южна Корея и САЩ и спечели правото да организира тазгодишното Световно първенство по футбол на гласуване в Цюрих през декември 2010 г. Отборът му играе с Еквадор в мача на откриването в неделя.

Изборът беше противоречив, но Катар удържа. Той не се поддаде на призивите турнирът да бъде преразпределен или поделен. Премина сравнително безпроблемно през финансираното от ФИФА независимо разследване. При проверката на федералните власти не бяха открити преки улики. Той отказа да се огъне, когато съседите му се опитаха да сринат катарската икономика. И докато скандал след скандал поваля ключови фигури на други места, шоуто на Катар продължава.

И така, как спечелиха конкурса?

Нека започнем с някои общоприети факти. В продължение на десетилетия Световните купи се присъждаха една по една, обикновено шест или седем години преди турнира, за да се даде време на домакините да се подготвят. От 60-те години на миналия век решението се вземаше от Изпълнителния комитет на ФИФА (ExCo), тъй като бившият президент на ФИФА сър Стенли Роуз смяташе, че връчването на Световните купи е прекалено предизвикателство за по-широкия кръг членове, напомня „Атлантик“.

Блатер, който се присъединява към ФИФА малко след като Роуз е заменен от бразилския бизнесмен, адвокат и бивш олимпийски плувец Жоао Хавеланж през 1974 г., се съгласява с англичанина, че е необходимо това решение да бъде запазено за Изпълнителния комитет – избрана група от президента на ФИФА, вицепрезидентите и членовете на комитета – но отива и по-далеч. През 2008 г. е решено, че ФИФА може да възлага две световни купи на едно заседание.

Официалната обосновка е, че това ще даде на ФИФА по-силна позиция в преговорите с телевизионни оператори и спонсори, тъй като ще разполага с повече активи и по-дълги отношения, които да продаде на потенциалните партньори. По-циничната гледна точка е, че две наддавания наведнъж биха означавали два пъти повече скрити оферти. Не бихме могли да коментираме.

Така или иначе, на ФИФА не ѝ липсват варианти за турнирите през 2018 и 2022 г. През 2007 г. управителният орган се отказва от политиката си на ротация на Световната купа между шестте си конфедерации – Африка, Азия, Европа, Северна и Централна Америка, Океания и Южна Америка – и я заменя с правило, според което, ако вашата конфедерация е домакин на Световната купа, тя не може да кандидатства за следващите две издания.

Тъй като Африка (Южна Африка) и Южна Америка (Бразилия) са спечелили правото да организират турнирите през 2010 г. и 2014 г., това оставя сцената свободна за кандидатури от другите четири конфедерации. Първоначално изглежда, че ФИФА може да получи 11 оферти от 13 държави (има две съвместни оферти от Европа), но офертите на Индонезия и Мексико така и не са подадени.

Така остават девет: Белгия/Нидерландия, Англия, Испания/Португалия, Русия, Южна Корея, Катар, Австралия, Япония и САЩ. Седем от тях кандидатстват за 2018 г. или 2022 г., като Катар и Южна Корея подават оферти само за 2022 г. Но в рамките на шест месеца след началото на надпреварата всички неевропейски оферти за 2018 г. отпадат, за да се съсредоточат върху 2022 г.

Според „Атлантик“ другата безспорна подробност, която трябва да се запомни, е, че осем от деветте оферти имат сънародници в Изпълнителния комитет – лице, представляващо техните национални футболни асоциации, което седи на високата маса на ФИФА. В Англия, например, е Джеф Томпсън, а в САЩ – Чък Блейзър, безсрамен мошеник, който в крайна сметка ще стане вътрешен човек на Федералното бюро за разследване в Изпълнителния комитет. Само от Австралия липсва такъв. Резултатът от всичко това е, че възможността за търговия с гласове между офертите става сигурна.

След като през март 2009 г. деветте кандидатури официално се ангажират с процеса, следващата ключова дата е декември 2009 г., когато „футболното семейство“ се събира в Кейптаун за жребия за Световната купа през 2010 г. и международното представяне на кандидатурите за 2018 и 2022 г. След това кандидатурите трябва да финализират плановете си до май 2010 г., като между юли и септември екипът за техническа оценка на ФИФА посещава всяка кандидатура. Финалът е финалната презентация и гласуването в централата на ФИФА в Цюрих на 1-2 декември.

За съжаление не всички 24 членове на Изпълнителния комитет стигат дотук. Амос Адаму от Нигерия и Рейналд Темари от Таити получават забрана за участие от етичната комисия на ФИФА след като се опитват да продадат гласовете си на репортери под прикритие от „Сънди таймс“, представящи се за консултанти на кандидатурата на САЩ. Това намалява броя на избирателите на 22.

Що се отнася до безспорните факти, вероятно остават само резултатите от гласуването. ФИФА използва процедура на „изчерпващо се гласуване“, което означава, че нейните гласоподаватели отиват в кабината един по един. Тайното гласуване продължава, докато една оферта не получи мнозинство – 12 или повече гласа, като най-слабо представилата се оферта във всеки кръг бива елиминирана.

Точно както решението за провеждане на две процедури едновременно и последващото им разделяне на две групи създава перфектните условия за сговор, методът на изчерпващо се гласуване добавя към това и перспективата за стратегическо гласуване.

Например в първия кръг на процеса през 2018 г. Русия печели девет гласа, Испания/Португалия – седем, Белгия/Холандия – четири, а Англия – два. При липса на мнозинство Англия отпада. Но във втория кръг Русия получава 13 печеливши гласа, Испания/Португалия – седем, а Белгия/Холандия – два, което означава, че подкрепата за последната е намаляла наполовина, а двама от гласувалите в първия кръг са подкрепили оферта, която според тях не е била най-добрата налична.

Същата е историята и при гласуването за 2022 г., където общият брой гласове на Катар е 11, 10, 11 и накрая 14, за да надмине осемте гласа на САЩ в четвъртия кръг. Но фактът, че подкрепата им намалява от 11 на 10 във втория кръг, предполага, че един от гласуващите не се е придържал към духа на събитието. Общият брой на гласовете на Япония също спада от трима на първия тур до двама на втория.

Въпреки недостатъците в процеса, кандидатурата на Катар побеждава тази на Америка с 14:8 и всички се прибират вкъщи доволни, че демокрацията е осъществена.

Малко по-късно 15 от 22-мата гласували са изключени или временно отстранени от ФИФА, разследвани от националните правоприлагащи органи, посочени в обвинителни актове или признати за виновни в дългогодишна корупция, но нищо от това никога не е пряко свързвано с триумфа на Катар.

Единствено Жак Анума (Кот д’Ивоар), Сенес Ерзик (Турция), Мишел Д’Юге (Белгия), Мариос Лефаритис (Кипър), Джунджи Огура (Япония), Хани Або Рида (Египет) и Джеф Томпсън (Англия) не са санкционирани от световния ръководен орган на футбола. По-рано тази година едногодишното отстраняване на Иса Хаяту (Камерун) от ФИФА беше отменено от Спортния арбитражен съд. Така че никога повече не се споменава за нищо от това.

Добре, как тогава наистина Катар спечели? За да отговорим на този въпрос, трябва да преминем от признатите факти към оспорваните твърдения, а те са толкова много, че е трудно да се разбере откъде да се започне, пише „Атлантик“. Но също така трябва да се каже, че що се отнася до катарците, историята наистина е толкова проста.

Те биха казали, че са превърнали предполагаемите слабости на своята кандидатура – малките размери на Катар, сумата, която трябва да се набави, и липсата на футболен опит – в достойнства, като са подчертали, че техният турнир ще бъде „компактен“, ще се играе на най-модерните стадиони, свързани с блестяща транспортна инфраструктура, и това ще бъде Световно първенство по футбол с първи стъпки и нови хоризонти.

Друг безспорен факт е, че повечето от гласувалите не обръщат внимание на техническата оценка „висок риск“, която получава Катар – далеч най-лошата сред деветте участници в търга. Всяка кандидатстваща страна се оценява от ФИФА за три неща: „съответствие на офертата“, цялостна оценка на риска и техническа оценка.

Някои от тях обаче реагират положително на „визията“ на Катар.

Най-добрият израз на това е речта на шейха Моза, съпругата на емира, която тя произнася в Цюрих в деня преди гласуването. „Кога според вас е подходящият момент това да се случи в Близкия изток?“, пита тя. „Е, дами и господа, моментът е настъпил. Моментът е сега.“

Речта е добра, но бившият говорител на американското министерство на правосъдието Матю Милър, който е част от делегацията на САЩ за участие в търга в Цюрих, не вярва на идеята, че някой от членовете на Изпълнителния комитет е променил мнението си след окончателното представяне. „(Избирателите) просто трябваше да имат история, която да разкажат, за да обяснят истинските причини, купуването на гласове над и под масата, което се случваше“, казва Милър пред „Атлетик“.

Бонита Мерсиадес, бивш ръководител на комуникациите на австралийската оферта, е съгласна с това. „Опитахме се да играем в наддаването по същия начин като Катар, но не толкова стратегически, не с толкова дълбоки джобове“, обяснява тя.

„Консултантите ни по офертите винаги ни казваха, че трябва да направиш тези неща добре – тръжната книга, техническата инспекция, финалната презентация и т.н. – но нито едно от тях не е от значение. Това, което имаше значение, бяха „нематериалните неща“… сделките, контрасделките и двойните сделки, които се случват при закрити врати.“

Много от тези неосезаеми неща са разгледани в доклада от 353 страници, който бившият американски адвокат Майкъл Джей Гарсия изготвя между 2012 и 2014 г. в качеството си на председател на разследващия клон на етичната комисия на ФИФА.

Американецът е назначен след 18 месеца твърдения за това как Катар и Русия – но най-вече Катар – са купили Световната купа. Твърденията продължават да валят и изглежда, че е само въпрос на време да се появи такова, което да принуди ФИФА да поднови процедурата по избор.

Но Гарсия не открива решаващото доказателство, което би било необходимо на ФИФА, за да се защити от катарски иск. Катар би казал – и го е правил много пъти – че не го е открил, защото то не съществува.

Други обаче отхвърлят разследването на Гарсия като провал, заявявайки, че от самото начало той е бил възпрепятстван от липсата на сътрудничество от страна на ключови участници и от ограниченията на правомощията му. Това мнение придобива популярност по време на странната 32-месечна пауза между момента, в който Гарсия завършва доклада, и момента, в който вижда бял свят.

Позовавайки се на неуточнени юридически съображения, германският съдия Ханс-Йоахим Екерт, председател на съдийския орган на етичната комисия на ФИФА, отказва да публикува целия доклад през ноември 2014 г. и публикува свое собствено резюме от 42 страници на труда на Гарсия, което наказва австралийските и английските оферти повече от катарската. Гарсия незабавно го отхвърля като погрешно представяне на неговите възгледи.

Междувременно, докато етапите на строителството се изпълняват, Катар все повече се опитва да задържи Световната купа, а повечето фенове губят интерес. Дори закъснялото решение за преместване на турнира от лятото на Персийския залив към по-комфортните климатични условия на ноември и декември, което предизвиква хаос в много национални лиги, е посрещнато с примирено вдигане на рамене.

А когато ФИФА все пак публикува доклада на Гарсия през юли 2017 г. – ден след като германският вестник „Билд“ обявява, че се е сдобил с копие от него – това е съкрушителна развръзка за онези, които са очаквали да видят Катар на подсъдимата скамейка.

Все пак Гарсия отбелязва, че кандидатурата на Катар е имала такава правителствена подкрепа, каквато никой друг не е могъл да получи. Разбира се, всяка страна трябва да се съгласи с търговския списък на ФИФА с правни и финансови гаранции и всеки държавен глава дава своя принос, но кандидатурата на Катар съвсем явно е държавен проект от най-висока важност.

Възприятието, че кандидатурата на Катар използва финансовите мускули на своето правителство, се основава на събития като срещите на емира с президента на Бразилия и трима южноамерикански членове на Изпълнителната комисия (аржентинеца Хулио Грондона, парагваеца Николас Леос и бразилеца Рикардо Тейшейра, който все още е обект на американско искане за екстрадиция) в Рио през 2010 г.

Лесно е да се разбере как хората биха могли да си помислят това, като се има предвид, че по-късно се установява, че това трио избраници в продължение на десетилетия е взимало рушвети по много други сделки, свързани с футбола, Аржентина и Бразилия изиграват изгоден приятелски мач в Доха седмица преди гласуването за Световната купа, а Qatar Airways скоро открива маршрути до Аржентина и Бразилия.

Друг пример е навременната сделка, която Qatargas сключва с Тайланд за предоговаряне на договора за доставка на втечнен природен газ (най-големият ресурс на Катар) – и очевидното участие на съветника на тайландския член на Изпълнителния комитет Уорауи Макуди. Друга сделка, която смущава, е закупуването от катарския държавен инвестиционен фонд на ивица земя в Кипър за 27 млн. паунда (32,2 млн. долара по днешния курс), тъй като земята принадлежи на семейството на члена на Изпълнителния комитет Мариос Лефкаритис. Макуди, Лефкаритис и катарците отричат да има каквато и да е връзка между тези сделки и гласуването за Световната купа.

И още – историята с президента на УЕФА и вицепрезидент на ФИФА Мишел Платини, който размисля дали да гласува за кандидатурата на САЩ дни след като френският президент Никола Саркози го кани на обяд в Елисейския дворец, на който присъстваха и настоящият емир шейх Тамим Ал Тани, тогава престолонаследник, и министър-председателят на Катар шейх Хамад бин Джасим.

Френската футболна легенда винаги е казвал, че никой не го е молил да гласува за Катар в замяна на това, защото не е имало нужда: Платини вече бил наясно, че това може да е в интерес на Франция, а и така или иначе, той вече вярвал, че е настъпил моментът да се даде шанс на Близкия изток.

Фактите, че след това катарският суверенен фонд купува любимия отбор на Саркози "Пари Сен Жермен", превръщайки го в суперсила, катарският телевизионен оператор beIN Sports инвестира огромни суми в Лига 1, а Qatar Airways купува 50 самолета Airbus френско производство, наред с други големи катарски инвестиции във Франция, очевидно са случайни.

Всички тези истории, както и много други, са умело разказани във FIFA Uncovered – документален филм в четири части за гласуването през 2010 г. и влиянието му върху FIFA, който Netflix току-що пусна. В него изпълнителният директор на US Soccer Кевин Пейн казва: „Вярвам, че (Катар) е провел някакъв бизнес на глобално ниво с хора, за да помогне за осигуряването на техните гласове. Независимо дали ще наречете това корупция или не, искам да кажа, че това е просто начинът, по който се прави международен бизнес“.

Но Хасан Ал-Тавади, главен изпълнителен директор на кандидатурата на Катар, а сега генерален секретар на организационния комитет на Световната купа, отхвърля твърдението, че Катар се е опрял на националните правителства на членовете на Изпълнителния комитет, за да повлияе на гласовете им.

„Какви геополитически сделки? Какви сделки? Газови сделки между кого?“, пита той. „Фактите са налице на място. Някои неща са изключително нереалистични. Това е нашият природен ресурс, това е нещо, върху което градим бъдещето си, то няма да бъде използвано заради едно гласуване за Световната купа.“

„Това подхранва стереотипа за арабските шейхове, които хвърлят пари навсякъде, нали? Ето защо тази Световна купа е важна. Трябва да разрушим този стереотип.

„Спазвахме правилата. Спазвахме моралните си ценности. Спечелихме благодарение на основателността на офертата, на основателността на визията, че това е времето за първата Световна купа в арабския свят, в мюсюлманския свят.“

Ал-Тавади е също толкова пренебрежителен, когато е попитан за най-сериозното обвинение, с което се сблъскват кандидатурата и той лично след гласуването. Това е твърдението на бившия член на персонала на офертата Федра Алмаджид, че е предложил на трима африкански членове на Изпълнителния комитет 1,5 млн. долара (1,3 млн. паунда) под формата на грантове за развитие на техните национални асоциации в замяна на подкрепата им. Ако това е вярно, то е явно нарушение на правилата.

Историята на Алмаджид се появява за първи път в „Сънди таймс“ през 2011 г., а след това е повторена в британския парламент. Точно когато историята набира световна популярност, катарците обявяват, че информаторката се е отказала от твърденията си, подписвайки клетвена декларация в този смисъл. Но това не е краят, тъй като по-късно тя заявява пред Гарсия, че е била принудена да се откаже от искането си и поддържа първоначалното си твърдение.

Документалният филм на Netflix разказва подробно тази история, но не споменава, че в доклада на Гарсия нейният разказ е отхвърлен като ненадежден. Ал-Тавади просто го нарича „изначално неверен“.

Гарсия критикува кандидатурата на Катар за използването на недекларирани „консултанти“ и многобройните платени пътувания до Aspire Academy, елитен център за спортни постижения в Доха, които са предоставяни на национални отбори и клубове, свързани с членове на Изпълнителния комитет.

„Като минимум, насочването на ресурси, свързани с Aspire, за да се облагодетелстват членовете на Изпълнителния комитет, създаде впечатление за нередност“, пише Гарсия. „Тези действия послужиха за подкопаване на почтеността на тръжния процес.“

Той е озадачен и от решението на Катарската оферта да спонсорира конгреса на Африканската футболна конфедерация в Ангола през януари 2010 г. За Ал-Тауади и компания това е промяна в играта, тъй като дава на кандидатурата златна възможност да каже на 54-те африкански футболни федерации и на четиримата гласоподаватели от Изпълнителния комитет в залата, че Близкият изток заслужава същия пробив, който африканският футбол ще получи на Световното първенство в Южна Африка през лятото.

Но упрекът на Гарсия е лек и дори съперниците на Катар в наддаването му казват, че според тях държавата от Персийския залив е била „умна“, като е забелязала „вратичка“ в правилата за това какво може и какво не може да се спонсорира. И това е впечатлението, което се създава от голяма част от доклада му.

Да, Катар харчи много пари за приятелски мачове и тренировъчни лагери, за почерпка на гостуващите членове на Изпълнителния комитет и за пътувания по света, за да изнася речи и да раздава подаръци, но всички кандидати - може би с изключение на безупречните белгийци и холандци – са правили някои от тези неща.

Възможно е катарците да са разменили блок от азиатски гласове за седем европейски/южноамерикански гласа, получени от офертата на Испания/Португалия, както се говори по време на гласуването, смята „Атлантик“. Но Катар отрича, никой не представя убедителни доказателства за обратното, а и други кандидатури, включително тази на Англия, определено се опитват да търгуват с гласове.

Интересно е също така, че документалният филм на Netflix, който се позовава на почти всяко друго твърдение, изказвано някога относно кандидатурата на Катар, не подкрепя една от първите теории, че вътрешният човек в техния Изпълнителен комитет, президентът на Азиатската футболна конфедерация (АФК) Мохамед бин Хамам, е човекът, който е купил на страната си Световната купа.

Това е основната идея в „Грозната игра“, бестселъра за 2015 г. на Хайди Блейк и Джонатан Калвърт, журналистите от „Сънди таймс“, които стоят зад сензацията „Досиетата на ФИФА“, разразила се в навечерието на Световното първенство по футбол през 2014 г. Тези досиета всъщност представляваха милиони документи и имейли, хакнати от сървъра на АФК, и показват, че Бин Хамам, футболен фен, натрупал състояние от строителния бум в Доха, „е истинският архитект на изумителната и невероятна победа на Катар“.

През 2015 г. събитията, предизвикани от сеизмичния шок от определянето на Катар за домакин на Световната купа, ще доведат до голямата драма с нахлуването на разсъмване в хотел Baur au Lac, арестите, признаването на вината и почти пълния крах на самата ФИФА. Четири дни след като спечели пети мандат като президент на ФИФА, Блатер ще да обяви оставката си - цената, която ФИФА трябва да плати, за да спре американските правоприлагащи органи да я третират като мафия - и до края на годината и на него ще бъде забранено да се занимава с футбол.

ФИФА все още се опитва да се възстанови от скандалите, разкрити от различните разследвания, които реално се разразяват едва след като Блатер изважда картата на Катар от плика. Тази седмица лондонски съд се произнесе срещу бившия вицепрезидент на ФИФА Джак Уорнър, член на Изпълнителния комитет през 2010 г., в опита му да обжалва екстрадицията си от Тринидад и Тобаго в САЩ, за да му бъдат повдигнати обвинения в измама, рекет и подкуп в продължение на три десетилетия. 79-годишният Уорнър отрича да е извършил каквото и да било нарушение.

Има вероятност ежедневната корупция по върховете на футбола, започнала по времето на Хавеланж през 70-те години на миналия век, но превърнала се в ендемична по времето на Блатер, да е предизвикала съгласуван интерес от страна на многонационалната полиция в някакъв момент, но това става благодарение на вълната от гняв, отприщена на 2 декември 2010 г.

Въпреки това никой не е доказал по безспорен начин, че и един от 14-те гласа на Катар е бил пряко или косвено купен, а някои от хората, които биха могли да знаят със сигурност – например Грондона – вече са мъртви.

И така, в неделя наследникът на Блатер и жител на Катар Джани Инфантино ще открие това, което вече е решил, че ще бъде „най-доброто световно първенство в историята“.

Поне за четири седмици това може и да се окаже вярно, което ще бъде известно постижение след толкова лоша селекция.