„Бъди по-щастлив сега“: 100 лесни начина мигновено да подобрим настроението си

Американският писател и сценарист Джейкъб Сейгър Уайнстийн припомня на читателите колко са важни дребните навици по пътя към щастието

На помощ на всеки, който иска да изгради полезни и здравословни навици за по-щастлив и спокоен живот, на пазара се появява изключително позитивното издание „Бъди по-щастлив сега“ (Сиела, превод Зорница Русева) от американския писател и сценарист Джейкъб Сейгър Уайнстийн.

Носителят на наградата на Гилдията на сценаристите в Америка и автор в The New Yorker и в хумористичното издание The Onion предлага на читателите 100 прости неща, които можем да направим, за да предизвикаме положителна промяна в живота си стъпка по стъпка.

Допълнен със забавните илюстрации на художника Лорън Радли, които внасят щедра доза свежест, хумор и позитивизъм, този практически насочен наръчник не представлява стриктна програма за самопомощ, нито пък съдържа списък със задължителни стъпки.

Точно обратното – още в началото на книгата Джейкъб Сейгър Уайнстийн предупреждава колко грешно е да мислим за щастието като крайна дестинация. Вместо да се насилваме да променяме живота си за една нощ, в наръчника си комикът ни подтиква да си поставяме добронамерени към нас самите цели, които да следваме всеки ден и никога на всяка цена.

Базиран на научни факти и актуални проучвания, „Бъди по-щастлив сега“ очертава четири основни елемента – наречени от автора „Щастливата четворка“ – които да вплетем в ежедневието си: положителни взаимоотношения, редовни упражнения, достатъчно сън и осъзнатост.

Поднесени с чувство за хумор и самоирония, с разбираеми схеми и весели илюстрации, стоте пътечки към щастието в изданието са разделени на пет основни групи:

• „Щастлив ум“;

• „Щастливо тяло“;

• „Щастливо сърце“;

• „Щастлив портфейл“;

• „Щастлива душа“.

Стъпките в тази книга имат за цел да накарат читателите да се отърсят от негативните мисли в главата си, да вникнат в смисъла на щастието, да се изненадат и да се забавляват.

„Танцувайте повече, пейте от сърце, яжте повече зеленчуци, тренирайте, обръщайте внимание на любимите си хора, бъдете по-толерантни, проявявайте повече съчувствие към себе си“ – това са само част от съветите, с които комикът Джейкъб Сейгър Уайнстийн се заема да ни помогне да се почувстваме по-добре веднага.

Полезна, забавна и достъпна за читатели от всяка възраст, „Бъди по-щастлив сега“ ни припомня, че щастието не зависи от онова, което притежаваме, или от начина, по който изглеждаме. Щастието зависи от начина, по който мислим, и онова, което правим. А защо да не започнем да бъдем щастливи още сега? Следва откъс.

НАУЧЕТЕ СЕМЕЙНАТА ИСТОРИЯ

Чувството за гордост от вашето семейно наследство може да бъде силен източник на индивидуална идентичност и смисъл. А разказването на истории е жизненоважен метод за предаване на това наследство.

Може да се отнесете доста неангажиращо спрямо повечето съвети в тази книга, но този е съпътстван от тиктакащ часовник. Най-старите истории на вашето семейство се съхраняват в съзнанието на вашите роднини с най-малко оставащо време на тази земя. Ако перифразираме Амаду Ампате Ба: когато възрастен човек почине, това е като библиотека, която изгаря из основи. Бих ви насърчил да се възползвате от този съвет, докато съществуват все още възможно най-голям брой библиотеки.

Идея за започване на разговор

• Има ли история, която те кара да се гордееш с нашето семейство?

• Кой е твоят най-ранен спомен?

• Колко далеч назад си запознат с нашата семейна история? Какво знаеш за нашите предци?

• Може ли да ми разкажеш някакви истории за … ? [член на семейството, с когото и двамата сте близки]

• Как се запозна със съпруга/та си?

• Какви семейни традиции знаеш? Как, мислиш, са започнали?

СТЪПКА 1: Помислете за най-възрастния член на семейството ви, чиято памет е все още непокътната. (Ако самите вие сте най-възрастният член на семейството, преминете към стъпка 4.)

СТЪПКА 2: Посетете го лично или му се обадете по телефона и го накарайте да ви разкаже за семейната ви история. Ако не сте сигурни как да започнете, вижте предложенията на лявата страница.

СТЪПКА 3: Ако е възможно, запишете разговора ви и го споделете с други членове на семейството.

СТЪПКА 4: Ако самите вие знаете някои хубави семейни истории, ги споделете с любимите си хора.