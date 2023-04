Хавана като дом на марката „Хемингуей”

Бронзов бюст на Хемингуей и 12 вида дайкири посрещат туриста в бар „Флоридита“. Снимка: Иван Бакалов

(Продължение. Виж първите части на пътепис от Куба тук).

“My mojito in La Bodeguita, my daiquirí in El Floridita” – „Моето мохито в „Бодегита“ и моето дайкири във „Флоридита“. Тези думи се приписват на Ърнест Хемингуей, един от най-известните жители на Хавана през XX век.

Покрай писателската му слава, но не само, „Бодегита дел медио“ и „Ла Флоридита“ са може би най-прочутите кръчми в града. За „Флоридита“ е сигурно, че Хемингуей е бил постоянен посетител, за „Бодегита“ – не толкова, макар че легендата си върви.

Във „Флоридита” правят 12 вида дайкири, едно от които се казва „Папа Хемингуей“. Добро го правят, веднага се убеждаваш като опиташ, дори да не си разбирач като Папа. Казват, пиел по 5 или по 7-8. Освен това и мохито. По колко? – вече няма живи свидетели. Само легенди. Хемингуей е един от най-прочутите световни пиячи. И една от най-известните жертви на алкохола. В книгите му е пълно с рецепти за коктейли.

От него се помнят два иронични цитата:

„Пия, за да направя другите хора по-интересни.”

Казвал е също така: „Модерният живот е потисничество и алкохолът е единственото облекчение.”

В последните години от живота му, заради диабета, за него правели дайкирито с променена рецептата, без захарен сироп, заменен с лъжичка ликьор „Мараскино” и малко сок от червен грейпфрут. Това не го е предпазило от цироза.

Така изглежда дайкири „Хемингуей“ в любимия бар на писателя „Флоридита“. Снимка: Иван Бакалов

Писателят е живял в Хавана през повечето време между 1939 и 1960 г. Към края на 50-те години, когато става още по-прочут, присъствието на Хемингуей в Хавана започва да привлича туристи. Идват в Куба не на последно място, за да срещнат на улицата или в бара жив носител на Нобелова награда и „Пулицър”, бохем, ловец и рибар.

Днес името му още привлича в града. Хавана е като домът на марката „Хемингуей”. Брадатият писател. Световна марка. Днес е ретро, подобно на старите автомобили на Хавана. Допълва атмосферата на града с още един исторически пласт и име на знаменитост.

За марката претендира и Кий Уест, Флорида. Там е друго имение на писателя, в което е живял повечето време от края на 20-те години докъм края на 30-те с втората си жена. А там сега има и фирма с името „Хемингуей”, която произвежда ром „Papa’s Pilar Blonde Rum“…

Когато идвал в Хавана, отначало Хемингуей отсядал в хотел „Ambos Mundos“, в стая 511 на последния пети етаж, която е наемал за 1,50 долара на нощ. Хотелът е на 10-ина минути пеш от „Флоридита” и на малко повече от „Бодегита”. Стаята му днес е поддържана така, сякаш току що я е напуснал. Има малка музейна сбирка, пишеща машина „Ройъл“, подарена му от собствениците на хотела, калъфка за очила, няколко ръкописни страници и снимки. Сега в хотела, който през март тази година е отворен след ремонт, подобна стая е 110 долара на нощ. От последния етаж се вижда стара Хавана, пристанището.

През 1939 Хемингуей отначало наема, а после купува имота „Финка Вехия”, къща с 60 декара земя върху хълм на 20-ина километра от Хавана. И тя е музей днес, и също изглежда така, сякаш Хемингуей току-що е заминал оттук на риболов. В тази къща е дописал „За кого бие камбаната”, написал е „Старецът и морето” и др.

Къщата на Хемингуей в имението „Финка Вехия“. Снимка: Иван Бакалов

Неговите към 5000 книги са подредени по библиотечни рафтове във всяка стая, дори в тоалетната. След революцията новата власт конфискува имуществото на всички американци, включително „Финка Вехия”, въпреки добрите отношения на писателя с Фидел Кастро, когото той приветства, че е свалил режима на Батиста. Поради това, след смъртта на Хемингуей през 1961 г., последната му четвърта жена, вдовицата Мери, пристига без затруднения в Хавана. Взима от банков трезор в Хавана архив, който е оставил писателя, някои картини и вещи от имението и ги отнася в Щатите. Днес повечето неща от архива му са в библиотечния фонд „Джон Ф. Кенеди”.

След години властите в Куба правят „Финка Вехия” музей. Книгите му са по рафтовете така, както ги е оставил, дори стари броеве на списания „Лайф”, „Лук”, „Ескуайър”, с негови статии или с него на кориците. Сред книгите се виждат всякакви заглавия от Шекспир и Байрон, до издания от 50-те години на Фокнър, Пен Уорън, Колдуел, Капоти, Вонегът, Уилям Голдинг, Моравия, Греъм Грийн. Вижда се и „От Русия с любов“ на Иън Флеминг, създателя на Джеймс Бонд, и забравени вече автори от средата на миналия век. Томчета от Фройд, биографии на известни личности от Цезар до Грета Гарбо, и …„Биковете” – на испански, в три тома, „История на коридата”, „Матадор”, книги за лов, за риболов, за подводници, морски алманах…

Не пускат посетители вътре по стаите на къщата, всичко се вижда от отворените прозорци и врати. От любопитство към книгите му, платих 2 долара на една от жените в музея, дадох ѝ смартфона, тя мина и наснима всички библиотечни рафтове.

До входа на къщата на Хемингуей има рафтове със списания от край на 50-те години, в които има негови статии или той е на корицата. Снимка: Иван Бакалов

Посетителите са предимно в пенсионна възраст – мъже и жени, които са се вдъхновявали като ученици и студенти от книгите на Хемингуей. Днес вече на възраст, са могли да си позволят да дойдат до Хавана и да разгледат имението на писателя. Повечето изглежда са американци, канадци. Чуват се гласове на английски на екскурзоводите наоколо.

Басейнът на писателя стои празен недалеч от къщата. До него под един голям навес е сложена легендарната 12-метрова лодка на Хемингуей – „Пилар”. Името е прякорът на втората му жена Полин. По-късно така е кръстил и една от героините си в романа „Сбогом на оръжията”. Лодката е произведена в Бруклин, Ню Йорк, 1934 г., с един по-голям и един по-малък бензинов двигател. Купил я нова за около 7,5 хил. долара. Има специален рибарски стол, с подпора за краката и въдицата, така че, ако закачиш голяма риба, да не те издърпа във водата. На тази лодка му идва идеята за новелата „Старецът и морето”, донесла му световно признание.

Всяка стая в имението „Финка Вехия“ има библиотечни рафтове с книги и ловни трофеи или статуетки на животни. Снимка: Иван Бакалов

Обикаляйки между Кий Уест и карибските острови с лодката „Пилар”, през Втората световна Хемингуей наблюдавал за немски подводници. Тогава Хувър и ФБР го поставили под наблюдение и му отворили досие. Има версия, че тези наблюдения не са били толкова от желание за съдействие във войната срещу Германия, а защото давали допълнителни дажби бензин за целта. И така също се отплащал на кубинската полиция, че не го закача като кара пил алкохол.

До лодката са погребани четири от котките на Хемингуей, които на брой са стигнали 11 към средата на 40-те години.

В малко барче до магазина за сувенири в музея правят някои от коктейлите на Хемингуей. И на една стара желязна преса изцеждат сок от стъбла от захарна тръстика.

Бар „Флоридита” също е като музей на Хемингуей, по-оживен и пълен с народ още отпреди обяд. Туристи идват да се разпишат в бара на писателя, да изпият от неговото дайкири. Бронзовата му фигура в цял ръст седи на единия край на бара и се усмихва, в поза, каквато заемат и посетителите до него. И се снимат с бронзовия Хемингуей. На стената отзад има и негови снимки с Кастро.

В Марина „Хемингуей“ – яхтено пристанище на Хавана – има снимки на писателя. Една от тях е с грамаден марлин, на който е написано „Старецът и морето 4“. Местните са улавяли няколко пъти марлин с такива размери като в книгата, и са ги надписвали с номерация. Снимка: Иван Бакалов

Цената на дайкирито си седи около 4 долара, независимо от валутните реформи и инфлацията в последните години. Поради историческия принос на Хемингуей към този бар, цената на чаша дайкири е двойна (750 песо към началото на 2023 г.), в сравнение с други кръчми наоколо.

Като искаш да го пиеш там, където е пил Хемингуей – това е.

Дайкири „Хемингуей“ – рецепта

50 г бял ром – „Хавана клуб“ или „Бакарди“. „Бакарди” е бил масовият кубински ром преди революцията, производителите му бягат оттам от национализацията. Може и с други видове бял ром.

15 г прясно изцеден сок от лайм (лимон). Кубинските лимони приличат по-скоро на лайм.

10 г сок от червен грейпфрут.

1 лъжичка ликьор „Мараскино“.

Всички съставки се сипват с лед в шейкъра, разбърква се и се сервира в изстудена коктейлна чаша.

12-метровата лодка „Пилар“ на Хемингуей. Снимка: Иван Бакалов

И Кастро като забележителност

„Флоридита“ се гордее не само с Хемингуей. В бара са идвали официално и други известни писатели като Тенеси Уйлямс, режисьорът Френсис Форд Копола, актьорите Мат Дилън и Жан Пол Белмондо, музикантът Жан Мишел Жар, Пако Рабан.

Впрочем, инкогнито със сигурност са идвали и други прочути личности, някои от които любители на питиетата, като Джак Никълсън. Той казва пред сп. „Варайъти”, че е бил на посещение при Кастро през 1998 г. и го нарича гений. Кевин Костнър през 2001 г., Наоми Кембъл и Кейт Мос през 1999 г. се срещат с Кастро и споделят вълнения от разговора си с него.

Кастро е също своего рода звезда, а звездите се привличат. Посещавали са го още куп американски знаменитости като Стивън Спилбърг, Оливър Стоун, Копола, Леонардо Ди Каприо, Шарлийз Терон, Шон Пен, Хари Белафонте, Уди Харелсън, Дани Гловър, а някои като Робърт Редфорд са се срещали с него повече от веднъж и дори се е гмуркал с него на подводен риболов през 1988 г., след което е разпитван от американските служби.

Някои от тези известни имена със сигурност са минали тайно да изпият по някой от коктейлите на Хемингуей в любимите му кръчми.

(следва – „Бодегита”, Хавана, Маркес и другите)