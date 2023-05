Тина Търнър в студиото на „Всяка неделя“ 1981 г., интервюирана от Янчо Таков. Снимка: архив БНТ

„Кралицата на рокендрола“ Тина Търнър почина на 83 години след дълго боледуване в дома си в Кюснахт край Цюрих, Швейцария, съобщиха световните агенции. През 2016 г. тя е диогностицирана с рак на дебелото черво, а на следващата година й е трансплантиран бъбрек, дарен от нейния съпруг.

Търнър е една от малкото световни звезди на рока, изнасяла концерти у нас през 1981 г. Тина Търнър пее в столичната зала Универсиада, в Двореца на културата и спорта във Варна, Летният театър на Пловдив, и в спортна зала „Изгрев“ – Бургас, при това по два концерта на вечер. Запомня се е и участието й в предаването „Всяка Неделя“, интервюирана от Янчо Таков.

Кариерата на Тина Търнър, увенчана с осем награди „Грами“, започва през 50-те години на миналия век, още в началото на рокендрола. Кариерата й стига върхове през 80-те години. Музиката ѝ се отличава с характерен глас, наричан от някои критици „странен инструмент“, и със силно сценично присъствие с много хореография.https://www.youtube.com/watch?v=EmH4YlNdWAg

Родена е през 1939 г. в земеделско семейство в Браунсвил, Тенеси, с името Ана Мей Бълок. Открива я за пеенето първият ѝ (тогава бъдещ) съпруг Айк Търнър, когато тя е на 17. Започва да пее в тогавашната му група The Kings of Rhythm. В следващите години двамата започват серия от записи и турнета като „Айк и Тина Търнър“, женят се, развеждат се през 1978 година.

Търнър като солов изпълнител спечелва популярност с албума Private Dancer и песента What’s Love Got to Do with It и поредица от хитове като The Best, Proud Mary, Nutbush City Limit и др. Продала е общо над 100 млн. албуми и сингли, има 8 награди „Грами“ и два пъти влиза в залата на Славата на рокендрола, първо като двойка с Айк Търнър, след това като соло изпълнител.

В последните няколко десетилетия тя живееше в Европа, с втория си съпруг германецът Ервин Бах, който й е продуцент. Търнър се оттегли от музикалната сцена преди 15 години.