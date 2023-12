Тръмп – скритият коз на Путин

Путин и Тръмп като Брежнев и Хонекер. Стенна рисунка на литовския художник Миндаугас Бонану. Снимка: личен сайт

От известно време Владимир Путин има „номера на Доналд Тръмп… знае как да го манипулира“ и все още гледа на него „като на актив“, заяви бившият експерт по Русия в Белия дом Фиона Хил, обсъждайки руския автократ и водач в републиканската президентска надпревара. Според нея руският автократ би искал да сложи край на войната срещу Украйна, но само при свои условия, и разчита, че президентът републиканец ще му помогне да го направи.

„Той буквално е козът на Путин“, каза Хил в подкаста One Decision, чиито водещи са репортерката Джейн Фъргюсън и сър Ричард Диърлав, бивш ръководител на МИ6. Водещите попитаха Хил дали смята, че руският президент, затънал във война срещу Украйна, залага, че Тръмп ще победи Джо Байдън догодина и ще се върне на власт.

„Очакването, че Тръмп ще се върне, е един вид благодат за Путин … той може да си играе с него. Той може да го използва като вид предупреждение … за да сплаши украинците, европейците, останалия свят. Путин е доста сигурен, като се има предвид опитът му с Тръмп в миналото, че Тръмп бързо ще се опита да приключи войната в Украйна в негова полза. И, знаете ли, явно Путин от известно време има номера на Тръмп, знае как да го манипулира… той е много добър в изкуството на ласкателството в отношенията си с Тръмп. Той вижда в Тръмп предимство в много отношения“, цитира думите ѝ „Гардиън“.

Фиона Хил беше старши съветник по въпросите на националната сигурност в администрацията на Тръмп от 2017 до 2019 г. В крайна сметка тя стана свидетел в първия процес за импийчмънт на 45-ия президент на САЩ заради опит да изнудва Украйна за мръсотия за политически съперници. През 2013 г. тя публикува „Putin: An Operative in the Kremlin" (Путин: оперативен работник в Кремъл), широко признато изследване.

Хил заяви, че Путин все повече усеща шанса да приключи войната в своя полза. „Аз и много други колеги вече забелязахме малки опити да се сондира почвата, за да се види дали САЩ и Западът са готови да преговарят“, каза Хил и добави, че това „предполага, че Русия би искала да види края на тази война, но… изцяло по условията на Путин: без връщане на територии, без възможност за оказване на натиск върху Украйна в дългосрочен план и, разбира се, без репарации“.

Гардиън припомня, че Тръмп и Путин са свързани на световната сцена, откакто американският милиардер се включи активно в политиката на САЩ на фона на предупрежденията за руска намеса в американските избори. През 2018 г. Тръмп беше подложен на широка критика заради подмазваческото си поведение на срещата на върха с Путин в Хелзинки. През 2019 г. разследването на специалния прокурор за руската намеса в изборите и връзките между Тръмп и Москва завърши с множество обвинения и доказателства за опит за възпрепятстване от страна на Тръмп, но без доказателства за сговор. Изданието припомня също, че 45-ият президент на САЩ редовно хвали Путин и други автократични лидери.

Миналата седмица в Ню Хемпшир Тръмп заяви пред своите поддръжници: „Путин казва, че… „политически мотивираното съдебно преследване, което Байдън подготви срещу своя политически съперник“, е много добро нещо за Русия, защото показва гнилостта на американската политическа система, която не може да претендира, че учи другите на демокрация.“ Ние говорим за демокрация, но целият свят наблюдава преследването на политическия опонент, който победи Байдън.“

Хил заяви пред One Decision, че тъй като Тръмп „може да бъде непредсказуем … Путин вероятно ще трябва да действа много внимателно, за да не го обиди или да не премине границата, защото Тръмп играе единствено за себе си“.

Но, според нея, Путин е достатъчно уверен, че може да разпали културни войни навсякъде. И само с малко умело използване на операции за политическо влияние и пропаганда, той може да се увери, че „всичко, което върви по начина, по който той иска, ще продължи да върви по този начин“.

„Във всеки случай всичко, което хората на Тръмп или самият Тръмп казват за НАТО, за Европа и европейската сигурност, за мира и глобалните въпроси, за Украйна, всичко, което се случва на Капитолийския хълм… това е просто знак за Путин, че нещата отново бързо ще се променят в негова полза“, обяснява тя.