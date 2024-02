Foreign Policy за Украйна: Какво се очаква след две години война – осем прогнози на световни анализатори

Минно поле в Украйна





Шансовете на Украйна да победи Русия на бойното поле зависят не само от нейните въоръжени сили, но и от политическата воля и готовност на САЩ, Европа и други западни държави най-накрая да загърбят съмненията и да предоставят на Украйна необходимите инструменти за победа.

Това мнение преобладава в есетата на западни експерти, публикувани във влиятелното международно списание Foreign Policy. По случай втората годишнина от пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна изданието помоли осем влиятелни анализатори да прогнозират какво ще се случ-и в следващата война.

Представяме основните тези от техните текстове за факторите, които биха могли да повлияят на хода на войната и да определят бъдещото ѝ развитие.

1. Нито една от страните няма да постигне решителна победа през 2024 г. – Анджела Стент

Анджела Стент е американски експерт по външна политика, старши научен сътрудник в Института Брукингс и автор на книгата „Светът на Путин: Русия срещу Запада и с останалите“

Стент заявява, че сега „нито една от страните не печели, нито губи“ и прогнозира, че сегашната патова ситуация ще продължи. Тя изтъква следните фактори, които биха могли да променят това равновесие:

И Русия, и Украйна се нуждаят от по-голяма мобилизация на войските. Руската федерация обаче няма да я осъществи до фиктивните президентски „избори“ през март 2024 г. А на Украйна, чието население е по-малко от една трета от това на Русия, ще ѝ бъде по-трудно да мобилизира необходимите сили.

Устойчиви доставки на оръжие. Ако Конгресът не одобри помощта за Украйна и ако правителството на САЩ не ускори доставките на модерни оръжия, „перспективите пред способността на Украйна да се противопостави на Русия през 2024 г. ще бъдат много по-мрачни“ – особено на фона на оръжейните доставки от Иран и КНДР за Русия.

Резултати от изборите в САЩ. Путин се надява, че следващият американски президент [ако Доналд Тръмп стане президент] ще избегне подкрепата за Украйна и ще се върне към познатите отношения с Русия. „В такъв случай способността на Украйна да оцелее – като независима суверенна държава – ще бъде поставена под въпрос, с всички негативни последици за Европа и извън нея“, отбелязва авторът.

Експертът също така смята, че през 2024 г. „шансовете за договаряне на край на войната са малки и нито една от страните няма да може да постигне решителна победа“. Кремъл даде ясно да се разбере, че не се интересува от преговори, освен ако те не доведат до фактическа капитулация на Украйна и загуба на завладените от нея територии. Русия също така се стреми към смяна на властта в Украйна. „Нито един украински лидер никога няма да се съгласи на такива условия“, заявява Анджела Стент.

Тя напомня, че различните предложения за това как да бъде прекратена войната – включително дори корейският модел, който включва обявяване на примирие при липса на мирен договор, но със западни гаранции за сигурността на Украйна – предполагат, че в някакъв момент Русия все пак ще се съгласи със съществуването на независима Украйна. Въпреки това, „докато Путин или негов наследник, който споделя мирогледа му, е на власт, това едва ли ще се случи“, предупреждава Стент.

2. 2024 г. ще бъде критичен момент за отговор на Путин, но Западът се страхува от поражението на Русия – Кристи Райк

Кристи Райк е заместник-директорка на Международния център за отбрана и сигурност (Естония)

„Тъй като Украйна навлиза в третата година на мащабна сухопътна, морска, въздушна и информационна война, съществува реална заплаха Русия да получи надмощие на бойното поле.“ В същото време, отбелязва Кристи Райк, западният дебат за Русия продължава да демонстрира липсата на стратегическа яснота и решителност на Запада. „Поражението на Русия толкова плаши, че мнозина на Запад биха предпочели да има и двете възможности: нито Русия, нито Украйна трябва да победят“, упреква Райк западните съюзници на Украйна. Докато за Русия подобно колебание всъщност е „покана да продължи да се бори до победата“, тъй като Путин многократно е давал да се разбере, че времето е на негова страна.

„Ако Европа не успее да се справи с този тест, Москва ще се осмели да продължи напред във възстановяването на своята сфера на влияние и в подкопаването на основния си враг, който, както ясно е заявила, е НАТО“, предупреждава естонската анализаторка.

Според нея сега на карта е заложено много както за САЩ, така и за Европа. Едно украинско поражение вероятно ще нанесе повече вреди на авторитета на Вашингтон по света, отколкото хаотичното изтегляне на САЩ от Афганистан. „Това би означавало да се загуби конфликт, който можеше да бъде спечелен, но Вашингтон не избра [възможността] да спечели или не посмя да го направи“, отбелязва Райк.

Той казва, че 2024 г. е критична година, за да се докаже, че Путин греши, и да се проправи път за победа в Украйна. Естонското министерство на отбраната изчислява, че западните държави ще трябва да инвестират само 0,25 % от своя БВП във военна помощ за Украйна, за да може страната да продължи отбраната си през 2024 г. и да се подготви за нова контраофанзива през 2025 г. „Тази инвестиция би била от решаващо значение, за да се променят изчисленията на Русия не само за Украйна, но и за европейската архитектура за сигурност като цяло. Дългосрочен ангажимент към Запада [Украйна] би накарал Кремъл да заключи, че не може да постигне целите си в Украйна чрез водене на война. Също така би изпратило сигнал, че Европа полага усилия да се защити – и че Русия няма шанс да спечели нещо, като напада съседите си“, заключава Райк.

Тя е убедена, че ако се опитаме да погледнем отвъд 2024 г., Украйна би могла да спечели войната, ако Западът увеличи подкрепата си и достигне до момент, в който цената на войната стане непосилна за Русия. От друга страна, Москва би могла да спечели, ако Западът не успее да мобилизира необходимите ресурси и, което е най-важно, да мобилизира политическата воля.

Ако обаче Русия спечели в Украйна, това би могло да бъде „ефективен шок, който ще принуди Европа и САЩ да приемат по-сериозно необходимостта от спиране на руската експанзия“. „Бих предпочела да избягваме подобни „тестове“ – заключава Кристи Райк.

3. Светът вече е в студена война и тя е по-лоша от последната – Йо Инге Беккеволд

Йо Инге Бекеволд е бивш норвежки дипломат, старши изследовател в Норвежкия институт за изследвания в областта на отбраната и специалист по въпросите на Китай

Норвежкият експерт заявява, че през 2024 г. светът е много по-близо до „двуполюсно глобално разделение“ по подобие на Студената война, отколкото преди две години. Става дума за разделение между Съединените щати и техните съюзници, от една страна, и новата китайско-руска ос, от друга.

В същото време, предупреждава Беккеволд за опасността, тази нова Студена война се различава от предишната в по-лоша посока. Китайско-руското партньорство сега почива на по-солидна геополитическа основа, отколкото китайско-съветското партньорство по време на комунистическата епоха. Докато трансатлантическото единство, провокирано от нападението на Русия над Украйна, е крехко: европейските държави не бързат да правят разходи за отбрана, присъединяването на Швеция към НАТО постоянно се отлага, някои западни държави мислят за по-автономна външна политика от тази на САЩ или не са съгласни с необходимостта от намаляване на рисковете от страна на Китай.

„Всеки случай сам по себе си може и да не представлява заплаха за единството на Запада, но всички те заедно са от значение. А най-видимият и важен знак за разделения Запад е, че бившият президент на САЩ Доналд Тръмп постави под въпрос ролята на НАТО и американските гаранции за сигурност на съюзниците в Алианса по време на президентската кампания“, отбелязва Бекеволд.

И така, обобщава той, руската война разкри нарастващата слабост на западния блок от държави, като Европа все още страда от мечтите и илюзиите си след Студената война. „Свикнали с три десетилетия на мир и глобализация, много европейски политици изглежда не желаят да се изправят пред реалностите на войната, независимо дали тя идва под формата на руска инвазия, или приема формата на нова Студена война“, подчертава норвежкият специалист.

Бекеволд обръща специално внимание на факта, че на фона на руската агресия в Съединените щати и редица европейски държави се засилват национализмът, популизмът и поляризацията, което е допълнителен опасен фактор. Ако по време на Студената война между САЩ и СССР Вашингтон можеше да се възползва от различията между Пекин и Москва, то днес Пекин и Москва, напротив, са в по-силна позиция да се възползват от различията в рамките на Западния блок.

4. Време е да разобличим блъфа на Путин и да поканим Украйна в НАТО – Андерс Фог Расмусен

Андерс Фог Расмусен е бивш генерален секретар на НАТО, основател на Фондация „Алианс на демокрациите“ и ръководител на консултантската фирма Rasmussen Global

Бившият генерален секретар на НАТО нарича мнението в западните дебати, че войната е стигнала до патова ситуация и Украйна е близо до предела на възможностите си на бойното поле, „опасен наратив“. „Тази оценка е погрешна – средствата за постигане на украинска победа са твърдо в ръцете на Запада. Но лидерите в Европа и Съединените щати трябва да проявят политическа смелост, за да я осъществят [победата на Украйна]“, отбелязва той.

Расмусен напомня, че победата на Киев се основава на два принципа: първо, да се гарантира, че Украйна разполага с всичко необходимо, за да победи Руската федерация на бойното поле; и второ, да се разработи жизнеспособен план за сигурна и успешна Украйна след войната.

Коментирайки проблемите, свързани с прилагането на тези принципи на практика, той прави следните изводи:

Колебанието на Запада да предостави на ВСУ всичко, от което се нуждае, за да победи, вече значително затрудни възстановяването на територията на Украйна. Дългите закъснения при предоставянето на танкове и бронирани машини позволиха на Русия да се укрепи и да засили отбраната си.

Неуспехът на Запада да подготви отбранителната си индустрия за дълга война означава, че Русия е по-успешно подпомагана от обеднялата Северна Корея и от недотам санкционирания Иран, чиято помощ надхвърля общата мощ на демократичния свят. „Това е немислимо“, възмущава се Расмусен.

2024 г. трябва да бъде годината, в която съюзниците на Украйна да изготвят ясен план за бъдещето на страната. Той трябва да се основава на три стълба: дългосрочни гаранции за сигурност, присъединяване към Европейския съюз и членство на Украйна в НАТО.

Андерс Фог Расмусен добавя, че в крайна сметка членството в НАТО остава единственият надежден начин за гарантиране на дългосрочната сигурност на Украйна. Той признава, че в западните столици има „твърде много колебания“ по този въпрос, но подчертава: „Лидерите на НАТО трябва да осъзнаят, че ако Украйна отново остане в чакалнята, това само ще допринесе за по-нататъшни конфликти и нестабилност. Както Швеция и Финландия осъзнаха – и както руското нахлуване в Украйна след 2014 г. направи абсолютно ясно – „сивите зони“ са опасни, когато става въпрос за Русия“, настоява бившият генерален секретар на НАТО.

Ето защо, заключава той, на настоящата среща на върха на НАТО във Вашингтон „лидерите трябва да разобличат блъфа на Путин и да поканят Украйна да се присъедини към Алианса“. „Членството няма да стане веднага, но то ще изпрати недвусмислен сигнал на Путин, че не може да спре процеса и че войната му е безсмислена. По този начин поканата за членство на Украйна може да помогне да се проправи пътят към мира“, убеден е Расмусен.

5. Санкциите са маратон, а не спринт, и тяхната роля нараства с времето – Агата Демаре

Агата Демаре е колумнистка в областта на външната политика, старши сътрудник по геоикономика в Европейския съвет за външна политика и авторка на книгата Backfire: How Sanctions Reshape the World Against US Interests (Обратен огън: Как санкциите прекрояват света срещу интересите на САЩ).

Изследователката се фокусира върху ролята на антируските санкции след две години на пълномащабна инвазия, а изводите ѝ включват

Руският внос на съвременни технологии е намалял с около 40 % спрямо предвоенните нива – в момент, когато нуждите на Руската федерация от високи технологии вероятно никога не са били толкова големи. „Това не е достатъчно, за да се спре военната машина на Москва, и трябва да се направи повече за засилване на контрола върху износа. Но спадът от 40 % остава значителен, макар и малко известен успех на санкциите“, отбелязва Демаре.

Москва печели информационната война по темата за санкциите, защото прокарва своя наратив, че тези мерки са неефективни. Демаре потвърждава, че съществуват схеми за заобикаляне на санкциите и контрабанда, но „реалността е по-деликатна, отколкото показват гръмките заглавия“, че санкциите уж са безполезни. „Ако санкциите наистина са безполезни, защо Кремъл полага толкова много усилия в опитите си да ги дискредитира?“ – поставя тя контравъпрос.

Въздействието на санкциите върху руския бизнес става все по-видимо и ще се увеличи през 2024 г., особено в сектори, които са били лишени от западно оборудване, като космическата индустрия и енергетиката. „Санкциите са маратон, а не спринт“, отбелязва Агата Демаре, така че кумулативното им въздействие ще бъде все по-силно, подчертавайки факта, че дори китайското оборудване не може да задоволи напълно високотехнологичните нужди на Русия.

В ожесточения западен дебат за съдбата на резервите на руската централна банка не бива да се очакват съществени размествания. САЩ и Великобритания настояват западните държави да предадат валутните активи на Русия на Украйна, така че „агресорът да плати“. От друга страна, няколко държави от ЕС, сред които Белгия, Франция и Германия, се противопоставят на плана, като твърдят, че той уж ще подкопае доверието в западната финансова инфраструктура и валути. „Тъй като по-голямата част от замразените активи на Русия се държат в Белгия, нищо не може да се случи без участието на държавите от ЕС. Брюксел, Париж и Берлин обаче вероятно няма да отстъпят“, прогнозира Демаре. Вследствие на това използването на замразените руски активи в полза на Украйна изглежда „малко вероятно“ през 2024 г., казва тя.

6. Как Украйна може да си помогне сама – Франц-Стефан Гади

Франц-Стефан Гади е старши научен сътрудник в Международния институт за стратегически изследвания и изследовател на кибернетичните възможности и бъдещите конфликти

Гади припомня първите „ясни резултати“ от усилията на Украйна да произвежда собствени оръжия – от ударите с морски безпилотни самолети до поредицата атаки срещу отбранителни съоръжения, петролни рафинерии и складове за гориво в самата Русия.

„Тези украински успехи са важни, но за да се промени ходът на войната, е необходимо решително предимство в огневата мощ на бойното поле, главно артилерийски боеприпаси и ударни дронове. Това от своя страна ще изисква значително увеличаване на военното производство не само в Европа и САЩ, но и в самата Украйна“, напомня специалистът.

Той нарича това „сериозно предизвикателство за Киев“, като отбелязва, че по-голямата част от средствата в бюджета за отбрана на Украйна за 2024 г. все още са предвидени за закупуване на чуждестранно оборудване (около 6,8 млрд. долара).

Експертът очертава следните възможни начини за изграждане на бойната мощ на Украйна, както със собствени усилия, така и с помощта на Запада: преоборудване и разширяване на собствената отбранителна промишленост на Украйна;

използване на интереса на западните отбранителни концерни към Украйна (германският Rheinmetall възнамерява да започне производство на бронирани машини в Украйна още през тази година;

турският производител на дронове Baykar наскоро обяви началото на строителството на завод за производство на дронове в Украйна);

Украинският алианс на отбранителната индустрия е привлякъл повече от 60 компании, включително десетки чуждестранни, за да насърчи инвестициите в украинския отбранителен сектор и локализирането на производството;

подкрепа за частния сектор и публичните инициативи, които вече са създали в Украйна „децентрализирана иновационна екосистема за сътрудничество в разработването на системи за РЕБ, киберсигурност, атакуващи безпилотни летателни апарати, морски безпилотни летателни апарати, безпилотни летателни апарати камикадзе, технологии за управление на битката и др.“.

намиране на начини за увеличаване на обема на съществуващото производство предвид недостига на квалифицирана работна ръка, проблемите с веригата за доставки, проблемите с корупцията и руските атаки;

като един от възможните варианти – разширяване на украинската отбранителна промишленост в страните от НАТО чрез съвместни предприятия със западни компании, които ще се финансират от специален инвестиционен фонд.

„Това не само би осигурило на Украйна постоянни доставки на оръжия от калибъра на НАТО, както и неуязвимост към политическите капризи на Запада, но и би изпратило силен сигнал към Москва, че времето и непостоянството на Запада най-накрая вече не играят в нейна полза“, заключава Гади.

7. Какво следва във войната и от какво зависи това – Дейвид Петреъс

Дейвид Петреъс, четиризвезден генерал от американската армия в оставка, бивш директор на ЦРУ и председател на глобалния институт KKR

Прочутият американски генерал и бивш директор на ЦРУ настоява, че на въпроса за бъдещия ход на войната на Русия срещу Украйна не може да се отговори, без да се вземат предвид факторите, от които тя зависи. Ето защо Петреъс изтъква редица процеси, които скоро ще окажат решаващо влияние върху бъдещето на войната:

Нивото на помощта за Украйна, което най-накрая ще бъде договорено от Конгреса на САЩ – Петреъс нарича това „изключително важен“ и дори основен фактор, тъй като Вашингтон „е предоставил почти толкова военна помощ, колкото цяла Европа, взети заедно“.

Равнището на подкрепа от страна на ЕС и неговите членове (особено за невоенна помощ), както и от други западни държави.

Водените от САЩ усилия за засилване на западните санкции и контрола върху износа на стоки за Русия, както и за премахване на схемите за избягване на санкциите.

Осигуряване на критични нужди на ВСУ на бойното поле, включително прецизни ракети с по-голям обсег, западни самолети, артилерийски боеприпаси и допълнителни касетъчни боеприпаси.

Решимостта на Украйна и Русия – и следователно способността на всяка от страните да набира и мобилизира войски, да обучава, въоръжава и използва допълнителни сили и средства. При това Петреъс отбелязва, че ситуацията, при която руснаците продължават да приемат войната на Путин, не трябва да се смята за безкрайно стабилна, тъй като „жертвите в Русия нарастват, а качеството на живот се влошава“.

Способността на всяка от страните да усъвършенства нови безпилотни средства за нападение, като например изумително успешните морски дронове на Украйна.

Съдбата на замразените резерви на Русия: огромно влияние би оказало предоставянето на Украйна на близо 300 млрд. долара, които сега са замразени в западните страни.

Способността на всяка от страните „да се учи и адаптира с развитието на бойното поле; да разработва, произвежда и използва нови оръжейни системи и други технологии; да подобрява способностите на лидерите, щабовете, отделните войници и частите“.

„Тази година обещава да бъде още една много трудна година за армиите на двете страни както на бойното поле, така и на домашните им фронтове. Изглежда, че след две години не се вижда краят на войната“, признава Петреъс.

8. Способността на Европа да преодолее различията ще реши съдбата на войната – Раджа Мохан

Раджа Мохан е колумнист на Foreign Policy, професор в Института за южноазиатски изследвания към Националния университет на Сингапур и бивш член на Съвета за национална сигурност на Индия.

Индийският специалист се фокусира върху изострянето на дълбоките разделения на Запад, особено в САЩ, между САЩ и европейските им съюзници, между Западна и Източна Европа и в Централна Европа.

„Украйна, която плати огромна цена, за да се защити от руската инвазия, също не е имунизирана срещу разногласия относно воденето на войната. Всички тези очевидни разделения контрастират с привидното единство в Русия, където Владимир Путин затвърди позициите си след зашеметяващия бунт на ЧВК Вагнер и похода към Москва през юни миналата година“, отбелязва Раджа Мохан.

Той казва, че 2024 г. ще бъде тест за всички страни, за да се види дали могат да запазят вътрешната си съгласуваност на фона на бързо нарастващите разходи за война. Макар че една авторитарна система може да помогне на Русия да потуши собствените си вътрешни разделения, трудно е да се повярва, че огромните икономически и човешки разходи за войната на Путин няма да окажат политическо въздействие, казва специалистът. Още по-важни обаче ще бъдат действията на Европа, за да се гарантира, че многобройните линии на разцепление по отношение на Украйна няма да се превърнат в разделителни. 2024 г. ще покаже дали Западът е в състояние да разработи стратегия за помощ и доставки на оръжие за Киев, която да задържи сегашната фронтова линия в краткосрочен план и в крайна сметка да победи Путин във война, „която вероятно ще продължи по-дълго, отколкото мнозина очакват“.