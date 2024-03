Супервторник в САЩ: Тръмп и Байдън са на крачка от битка, Хейли отпада, силен протестен вот

Джо Байдън и Доналд Тръмп

Гласоподавателите в 15 щата и една територия на САЩ можеха да изберат своите фаворити във вътрешнопартийната надпревара за президентската номинация на републиканците и демократите на 5 март.

Това са щатите Алабама, Аляска, Арканзас, Калифорния, Колорадо, Мейн, Масачузетс, Минесота, Северна Каролина, Оклахома, Тенеси, Тексас, Юта, Върмонт, Вирджиния и Американска Самоа (която не е щат, а отделна американска територия в южната част на Тихия океан).

Резултатите поставят американските гласоподаватели пред ясен избор

В нощта срещу сряда, 6 март, президентът на САЩ Джо Байдън заяви, че резултатите от супервторника – основния ден на първичните избори в САЩ – поставят американците пред „ясен избор“. „Ще продължим ли да вървим напред, или ще позволим на Доналд Тръмп да ни въвлече обратно в хаоса, разделението и мрака, които определиха мандата му?“, каза Байдън. Той добави, че Тръмп е мотивиран от „обида“, „фокусиран върху собственото си отмъщение“ и „решен“ да унищожи демокрацията и основните свободи в САЩ.

Основни резултати от гласуването

Президентът на САЩ Джо Байдън спечели първичните избори на Демократическата партия в 12 щата и спечели събранията на Демократическата партия в Айова и Върмонт, въпреки че загуби събранията на територията на Американска Самоа. Тук Байдън неочаквано отстъпи на малко известния бизнесмен Джейсън Палмър, който бе допуснат да бъде посочен като кандидат на Демократическата партия само в отделни щати и територии. Дийн Филипс (бизнесмен и политик, член на Камарата на представителите на САЩ) и Мариана Уилямсън (писателка и авторка на книги за духовно саморазвитие) са по-известни, макар и формални конкуренти на Байдън в Демократическата партия, но на супервторника Байдън уверено ги победи във всички щати със средно над 80%.

Бившият президент на САЩ Доналд Тръмп събра поредната вълна от победи в супервторника, като спечели събранията и първичните избори срещу основната си съперничка Ники Хейли почти навсякъде с изключение на щата Върмонт. Това даде на Тръмп най-малко 617 гласа на делегати за номинацията на Републиканската партия във вторник, в сравнение с 23-те гласа, които Хейли получи в Супервторника, съобщи CNN на 5 март.

Съперничката на Тръмп Ники Хейли спечели първичните избори на Републиканската партия в щата Върмонт, което беше една от изненадите на супервторника и втората победа на Хейли на първичните избори през 2024 г. Няколко дни по-рано тя спечели първичните избори на Републиканската партия в столицата на САЩ, Вашингтон, окръг Колумбия.

Нито Тръмп, нито Байдън все още не са си гарантирали номинацията от собствените си партии в резултат на супервторника, въпреки че се доближават до тази граница и вероятно ще я преминат в следващите първични избори в рамките на две седмици. Факт е, че именно първичните избори – т.е. caucuses и primaries – във всеки щат определят позицията на делегатите, които ще присъстват на големите национални конгреси на Демократическата и Републиканската партия през лятото на 2024 г., където трябва да бъде окончателно утвърден кандидатът за президент. Кандидатът трябва да получи мнозинство от гласовете на този конгрес. Републиканците разполагат с 1215 гласа на партийните делегати (конвенцията ще се проведе на 15-18 юли 2024 г.), а демократите – с 1968 гласа (конвенцията ще се проведе на 19-22 август 2024 г.).

Според предварителните изчисления на The New York Times и The Guardian, след Супер вторника и като се вземат предвид всички предишни победи в първичните избори и събранията, Тръмп вече има гласовете на 995 делегати от различни щати – т.е. почти 70% от необходимите за номинацията от Републиканската партия. Ники Хейли има само 89 гласа до момента. Байдън вече е събрал почти 1500 делегатски гласа от необходимите 1968 за официалната номинация от Демократическата партия. Гардиън предполага, че настоящият президент на САЩ може да достигне необходимия брой още след първичните избори във Флорида, Илинойс, Канзас и Охайо, които ще се проведат на 19 март.

Така, обобщават американските медии, предвид резултатите от супервторника и неотдавнашното решение на Върховния съд на САЩ да разреши на Тръмп да се кандидатира, вероятно през ноември 2024 г. светът ще види реванш между Байдън и Тръмп.

Ники Хейли официално обяви, че прекратява президентската си кампания

Според Си Ен Ен Хейли е заявила по време на реч в Южна Каролина, че „е време да прекратя кампанията“. „Казах, че искам гласовете на американците да бъдат чути. Постигнах това. Не съжалявам… Въпреки че вече няма да съм кандидат, няма да спра да говоря за това, в което вярвам“, каза тя.

Хейли поздрави Тръмп и му пожела успех и каза, че сега той трябва да „спечели гласовете на онези хора в нашата партия и извън нея, които не го подкрепиха“. Въпреки очакваното решение на Ники Хейли да се откаже от по-нататъшна борба за номинацията на Републиканската партия, тя не призова своите избиратели да подкрепят бившия президент на САЩ Доналд Тръмп.

Критики към подхода на Белия дом към войната в Газа: протестният вот на демократите събра повече гласове от съперниците на Байдън

The Guardian пише за още един забележителен резултат от супервторника: това е кампанията за протестен вот, целяща да принуди администрацията на Джо Байдън да промени подхода си към хода на войната между Израел и бойците в ивицата Газа. Поддръжниците на движението критикуват Белия дом за смъртните случаи на цивилни граждани в Газа. По предварителни данни кампанията е подкрепена от близо 250 000 гласоподаватели в седем щата – дори преди да е преброен пълният брой на протестните гласове.

Става въпрос за призив към демократите да изберат реда „Неангажиран“. [опция да не подкрепят нито един от кандидатите] вместо Байдън или някой от неговите съперници. След като 100 000 гласоподаватели избраха такава опция на първичните избори в Мичиган, това протестно движение се разпространи и в Алабама, Айова, Северна Каролина, Тенеси, Масачузетс и Колорадо, пише The Guardian. Най-малко 50 000 гласоподаватели на Демократическата партия са избрали опцията „Неангажиран“ в Масачузетс и повече от 87 000 в Северна Каролина.

В Минесота, която има голямо мюсюлманско население, близо 50 000 гласа са подадени за „Неангажиран“, което го поставя на второ място след Байдън – много повече от съперниците му от Демократическата партия Дийн Филипс и Мариана Уилямсън. Сега именно опцията „Неангажиран“ е на второ място и при разпределението на делегатите.